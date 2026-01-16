Чекати не один місяць? Коли ситуація зі світлом стане кращою

Багато залежить не тільки від погоди чи обстрілів

Наразі в Україні діють досить жорсткі графіки відключень світла, а сильні морози та сувора зима ще більше погіршують ситуацію. Однак вже до кінця опалювального сезону це може змінитись.

Що треба знати:

Ключовим фактором, від якого залежать відключення, є не тільки обстріли Росії

В Україні не залишилось енергооб'єктів, які не ремонтувалися б

Після кожного удару Росії графіки ставатимуть жорсткішими

Про це експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів "Телеграфу" у матеріалі "Є відчутний прогрес: експерт повідомив, коли послаблять графіки".

За його словами, є три основних фактори, від яких залежать відключення світла в Україні. До них відносяться не тільки обстріли, хоча вони грають одну з найважливіших ролей.

Перший чинник — наскільки часто росіяни будуть бити по енергетичній інфраструктурі і де саме вони будуть це робити. Наскільки щільною при цьому буде протиповітряна та протиракетна оборона. Але після атак українців чекають екстрені знеструмлення та зростання тривалості вимкнень.

Другий чинник — це негода. Тут слід розуміти, що не тільки мороз завдає шкоди, а й поривчастий вітер, снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, обледеніння, крижані дощі. Все це ускладнює роботу енергетичних систем і виводить їх з ладу. Наприклад, минулого місяця був день, коли було знеструмлено понад 1000 населених пунктів виключно через погодні умови.

Третій чинник — це зростання аварійності через зношеність енергетичних мереж і систем. Президент Володимир Зеленський казав, що в Україні не залишилося енергетичного об'єкта, який не було б пошкоджено. Всі ці об'єкти відновлювали, але якщо по десять, по сто разів відновлювати те саме, може статися, що далі відновлювати буде вже нема чого.

Рябцев пояснює, що зношеність додає й те, що системи не адаптовані до постійних відключень світла. Такі перепади роботи можуть збільшувати витрати ресурсу обладнання. Ця аварійність посилюється через вплив негоди та постійних ударів. Цей чинник також суттєвий останнім часом, оскільки бачимо, що аварійність зросла десь від 30 до 50%, а в окремих регіонах може й більше.

Який прогноз на найближчий час?

Експерт каже: "Залежно від дії всіх цих трьох чинників можна очікувати, що стан енергосистеми буде змінюватися по синусоїді".

Тобто спочатку кількість знеструмлень знижатиметься, а після обстрілу чи сильної негоди зростатиме. Далі ремонтні роботи, відновлення і знову світла ставатиме більше. По суті в такій ситуації Україна вже живе кілька місяців.

"Після відновлення є деякий час з поверненням графіків стабілізаційних вимкнень від половини до двох черг, а після цього росіяни знову наносять удар — і знову буде рух по цій синусоїді до завершення опалювального сезону", — резюмує Рябцев.

