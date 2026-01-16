По 16 часов без света и экстренные отключения. Какие графики будут действовать в Одесской области 17 января
Ситуация с электроэнергией в области стабилизируется
В Одесской области 17 января, в субботу, будут действовать почасовые графики отключения света. Но в некоторых районах и областном центре продолжаются аварийные отключения.
Что нужно знать:
- В Одесской области длительное время не работали графики отключений, но применялись экстренные или аварийные
- На 17 января запланировано отключение нескольких очередей одновременно
- Наибольшая продолжительность отсутствия света за сутки — 16 часов
Как отметили в ДТЭК, в Одесской области почасовые графики отключений будут действовать круглосуточно. Однако в области и Одессе до сих пор есть районы, где применяются аварийные отключения света.
Графики на 17 января в Одесской области:
Заметим, что во время аварийных или экстренных отключений почасовые графики не действуют. Энергетики добавляют, что проверить, действуют ли графики именно по вашему адресу можно, на сайте или в чат-боте.
Где найти графики отключений
На сайте ДТЭКа есть возможность просматривать графики отключения света через собственный веб-ресурс. Как пользоваться:
- Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт ДТЭК.
- Шаг 2. Пролистайте страницу ниже и найдите пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Шаг 3. Щелкните раздел "Проверка текущих отключений по адресу".
- Шаг 4. В соответствующих строках ниже введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.
- Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.
