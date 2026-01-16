По 16 часов без света и экстренные отключения. Какие графики будут действовать в Одесской области 17 января

Ситуация с электроэнергией в области стабилизируется

В Одесской области 17 января, в субботу, будут действовать почасовые графики отключения света. Но в некоторых районах и областном центре продолжаются аварийные отключения.

Что нужно знать:

В Одесской области длительное время не работали графики отключений, но применялись экстренные или аварийные

На 17 января запланировано отключение нескольких очередей одновременно

Наибольшая продолжительность отсутствия света за сутки — 16 часов

Как отметили в ДТЭК, в Одесской области почасовые графики отключений будут действовать круглосуточно. Однако в области и Одессе до сих пор есть районы, где применяются аварийные отключения света.

Графики на 17 января в Одесской области:

Графики отключений в Одесской области 17 января

Заметим, что во время аварийных или экстренных отключений почасовые графики не действуют. Энергетики добавляют, что проверить, действуют ли графики именно по вашему адресу можно, на сайте или в чат-боте.

Где найти графики отключений

На сайте ДТЭКа есть возможность просматривать графики отключения света через собственный веб-ресурс. Как пользоваться:

Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт ДТЭК.

Зайдите на официальный веб-сайт ДТЭК. Шаг 2. Пролистайте страницу ниже и найдите пункт "Отсутствует электроэнергия".

Пролистайте страницу ниже и найдите пункт "Отсутствует электроэнергия". Шаг 3. Щелкните раздел "Проверка текущих отключений по адресу".

Щелкните раздел "Проверка текущих отключений по адресу". Шаг 4. В соответствующих строках ниже введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.

В соответствующих строках ниже введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню. Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.

