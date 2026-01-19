Не лише морози: від чого залежить відновлення нормального електропостачання в Києві

Експерт дав прогноз щодо світла у Києві

У Києві енергетична ситуація почала поступово покращуватися, однак відчутного полегшення варто чекати не раніше ніж за 5–7 днів. Найближчим часом можливі лише незначні зміни, тоді як повернення до стабільного режиму електропостачання залишатиметься тривалим процесом.

Про це "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики, енергетичний експерт Олександр Харченко.

За його словами, трохи краще у столиціі стає кожного дня, але щоб це дійсно серйозно відчулося, потрібно 5-7 днів. Тобто найближчим часом кияни можуть помітити певне полегшення, однак повернення до стабільного режиму — справа більш тривала.

Повернення до стабільнішої ситуації можливе у разі послаблення морозів та зменшення споживання, а також за умови відновлення більш прогнозованого режиму теплопостачання. До цього часу енергосистема Києва змушена працювати в режимі жорсткого дефіциту, що й породжує ризики тривалих відключень.

Тож перші позитивні зміни можуть бути непомітними для пересічних киян. Ситуація покращуватиметься поступово — спочатку відключення скоротяться на годину-дві, потім стануть більш передбачуваними, і лише після цього можна буде говорити про повернення до графіків.

Нагадаємо, нинішні сильні морози протримаються у Києві ще щонайменше тиждень. А вже 27 січня температура різко підніметься до +2 градусів.