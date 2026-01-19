Не только морозы: от чего зависит восстановление нормального электроснабжения в Киеве

Эксперт дал прогноз по свету в Киеве

В Киеве энергетическая ситуация начала постепенно улучшаться, однако ощутимого облегчения следует ожидать не раньше, чем через 5–7 дней. В ближайшее время возможны лишь незначительные изменения, в то время как возврат к стабильному режиму электроснабжения будет оставаться длительным процессом.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики, эксперт по энергетике Александр Харченко.

Подробнее читайте в материале: "Лучше стало бы через неделю, но… — эксперты рассказали, что будет с отключениями света в Киеве"

По его словам, немного лучше в столице становится каждый день, но чтобы это действительно серьезно почувствовалось, нужно 5-7 дней. То есть в ближайшее время киевляне могут заметить определенное облегчение, однако возвращение к стабильному режиму — дело более продолжительное.

Возврат к более стабильной ситуации возможен при ослаблении морозов и уменьшении потребления, а также при восстановлении более прогнозируемого режима теплоснабжения. До этого времени энергосистема Киева вынуждена работать в режиме жесткого дефицита, что порождает риски длительных отключений.

Первые положительные изменения могут быть незаметными для рядовых киевлян. Ситуация будет улучшаться постепенно — сначала отключения сократятся на час-два, потом станут более предсказуемыми, и только после этого можно будет говорить о возвращении в графики.

Напомним, нынешние сильные морозы продержатся в Киеве еще минимум неделю. А уже 27 января температура резко поднимется до +2 градусов.