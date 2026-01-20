До шести черг одночасно. Які графіки відключень заплановані на 20 січня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у вівторок, 20 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ та Київська область
Діють екстрені відключення. Енергетики працюють без перерв 24/7, щоб забезпечити киян світлом з орієнтовною періодичністю: близько 3 годин зі світлом та 10 годин без. Однак ситуація не рівномірна і може змінюватись протягом дня. Дати точний графік поки що неможливо.
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Одеська область
Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.
Раніше "Телеграф" розповідав, що спричинило безпрецедентне навантаження на енергосистему столиці, чому експерти заговорили про найгірший дефіцит за всю історію та коли киянам чекати полегшення.