В супермаркетах нова проблема через сильні морози: фото

Як виглядає товар у магазинах без світла, коли на дворі мороз

Українці почали ділитися фото із магазинів, де вода в пляшках перетворилася на лід просто на полицях. Через постійні відключення світла та мінусову температуру торгові приміщення не обігріваються. У результаті продукція на полицях замерзає разом з усім вмістом.

Відповідне фото та відео опублікувала користувачка з ніком dianaoleynikkkk у соцмережі Threads.

На знімках із соцмережі Threads видно стелажі з водою, де в кожній пляшці замість рідини – суцільний лід. Фото ймовірно зроблене в одному з магазинів Кривого Рогу, звідки авторка публікації, до того ж у коментарях згадується супермаркет Varus. Дівчина прокоментувала кадри коротко: "Просто ситуація".

Явище пояснюється не лише холодною погодою за вікном. Головна причина – відсутність електропостачання, через що торгові приміщення залишаються без обігріву. Навіть усередині будівель температура опускається нижче нуля, через що товар замерзає.

Під публікацією українці активно коментують незвичну ситуацію. Хтось пише про структуровану воду, яка начебто вийшла в результаті заморозки. Дехто жартує, що "це справжній айс ті". Інші ставляться до проблеми з іронією, називаючи талу воду дуже корисною.

Є й ті, хто припускає, що воду принесли зі складу вже в замерзлому стані. Такі висновки люди роблять через те, що на інших полицях солодка вода нібито не замерзла.

Проте більшість коментаторів сприймають ситуацію як ще один наслідок енергетичних проблем. Дехто не приховує обурення: "Вибачте це п**ц товариство до чого все котиться".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому закриваються супермаркети в Києві й не тільки. Енергетичний експерт розповів про системні проблеми української енергетики та шляхи їх вирішення.