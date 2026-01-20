Зеленський пожартував, відповідаючи на запитання про "справу Тимошенко"

Він згадав пакет із відомою назвою

Президент України Володимир Зеленський відреагував на розслідування НАБУ щодо лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко з гумором.

Що потрібно знати:

Зеленський вважає, що порівнювати поточну ситуацію з часами Януковича складно

Президент не бачить прямого зв’язку розслідування з майбутніми виборами

Під час обшуків у Тимошенко у пакеті "Нової пошти" знайшли деяку суму грошей

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів. Зеленського запитали, яка у нього думка про те, що зараз Тимошенко та її команда намагаються провести паралель між нинішнім розслідуванням НАБУ та її арештом за часів експрезидента Віктора Януковича, називаючи це серією "політичних репресій".

"Чесно кажучи, я б це з часами Януковича не порівнював би. Принаймні я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з "Нової пошти". А якщо серйозно, я не бачу як це пов'язано з виборами в Україні", — жартома сказав він.

Глава держави припустив, що йдеться про чергову спробу впливу на монобільшість. Крім того, він сказав, що подібні спроби були і раніше і можуть ще повторитися.

Передісторія

За даними слідства НАБУ та САП, народна депутат підозрюється у пропозиції неправомірної вигоди іншим парламентарям з метою впливу на результати голосування. Йдеться про регулярний механізм співпраці. Проте провадження стосується не лише Тимошенко — про отримання неправомірної вигоди перевіряють близько 20 депутатів інших фракцій. Спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк звинувачення у "політичності" справи відкидає.

У разі доказу вини Тимошенко загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із можливістю конфіскації майна. Усі звинувачення нардеп заперечує.

Що цікаво, на відео, яке опублікували у цій справі НАБУ, помітили пакетик "Нової пошти", в якому Тимошенко зберігала кошти.

