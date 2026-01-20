Зеленский пошутил, отвечая на вопрос о "деле Тимошенко"

Он упомянул пакет с известным названием

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расследование НАБУ в отношении лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с ноткой юмором.

Что нужно знать:

Зеленский считает, что сравнивать текущую ситуацию с временами Януковича сложно

Президент не видит прямой связи расследования с предстоящими выборами

При обысках у Тимошенко в пакете "Новой почты" нашли некоторую сумму денег

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов. Зеленского спросили, каое у него мнение о том, что сейчас Тимошенко и ее команда пытаются провести параллель между нынешним расследлванием НАБУ и ее арестом во времена экс-президента Виктора Януковича, называя это серией "политических репрессий".

"Честно говоря, я бы это с временами Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню, чтобы там был пакетик из "Новой почты". А если серьезно, я не вижу как это связано с выборами в Украине", — с шуткой сказал он.

Глава государства предположил, что речь идет об очередной попытке влияния на монобольшинство. Кроме того он сказал, что подобные попытки были и ранее и могут еще повториться.

Предыстория

По данным следствия НАБУ и САП, народная депутат подозревается в предложении неправомерной выгоды другим парламентариям с целью влияния на результаты голосования. Речь идет о регулярном механизме сотрудничества. Однако производство касается не только Тимошенко — о получении неправомерной выгоды проверяют около 20 депутатов других фракций. Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк обвинения в "политичности" дела отвергает.

В случае доказательства вины Тимошенко грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества. Все обвинения нардеп отрицает.

Что интересно, на видео, которое опубликовали по этому делу НАБУ, заметили пакетик "Новой почты", в котором у Тимошенко хранились средства.

