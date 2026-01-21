Жорсткі обмеження, але не для всіх. Графіки відключень на 21 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у середу, 21 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ та Київська область

В ніч на вівторок росіяни знов вдарили по енергетичній інфраструктурі Києва. Внаслідок атаки на Лівому березі столиці виникли перебої зі світлом та водопостачанням. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.

Діють екстрені відключення. Енергетики працюють без перерв 24/7, щоб забезпечити киян світлом з орієнтовною періодичністю: близько 3 годин зі світлом та 10 годин без. Однак ситуація не рівномірна і може змінюватись протягом дня. Дати точний графік поки що неможливо.

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 21 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 21 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 21 січня

Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 21 січня

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 21 січня

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 21 січня

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 21 січня

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 21 січня

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 21 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 21 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 21 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 21 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 21 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 21 січня

Тернопільська область

Графіки відключень в Тернопільській області 21 січня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 21 січня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 21 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 21 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 21 січня

Одеська область

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.

Графіки відключень в Одеській області 21 січня

