Жесткие ограничения, но не для всех. Графики отключений на 21 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В среду, 21 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Киев и Киевская область

В ночь на вторник россияне снова ударили по энергетической инфраструктуре Киева. В результате атаки на Левом берегу столицы возникли перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.

Действуют экстренные отключения. Энергетики работают без перерывов 24/7, чтобы обеспечить киевлян светом с ориентировочной периодичностью: около 3 часов со светом и 10 часов без. Однако ситуация не равномерна и может изменяться в течение дня. Дать точный график пока невозможно.

