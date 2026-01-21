Жесткие ограничения, но не для всех. Графики отключений на 21 января
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В среду, 21 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Киев и Киевская область
В ночь на вторник россияне снова ударили по энергетической инфраструктуре Киева. В результате атаки на Левом берегу столицы возникли перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.
Действуют экстренные отключения. Энергетики работают без перерывов 24/7, чтобы обеспечить киевлян светом с ориентировочной периодичностью: около 3 часов со светом и 10 часов без. Однако ситуация не равномерна и может изменяться в течение дня. Дать точный график пока невозможно.
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Волынская область
Винницкая область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Одесская область
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются аварийные отключения.
