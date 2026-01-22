Росія атакувала Кривий Ріг та Дніпро, зачепило будинки, є постраждалі: фото та всі деталі

Місто атакували з ночі дронами й балістикою

Росія вдарила по Кривому Рогу та Дніпру вдень 22 січня. В Кривому Розі це могла бути балістична ракета "Іскандер-М" зі збільшеною бойовою частиною. Попередньо, удар припав по цивільній інфраструктурі та житловій забудові.

В Дніпрі повідомляють про дим над містом після вибуху. Попередньо влучили в житлову багатоповерхову забудову.

Волонтер Тимофій "Кучер" повідомив, що в Кривому Розі цілили в цивільну інфраструктуру та зачепили будинок поруч, постраждав також супермаркет, де були покупці. Точна кількість постраждалих наразі невідомо, щонайменше — це жінка з дитиною, яких госпіталізували після удару. Вона про це повідомила в соціальних мережах. Удар балістикою підтвердив очільник міста Олександр Вілкул.

"А так виглядає її дім. На місці пекло", - пишуть місцеві ЗМІ

Інформація про загиблих уточнюється. На місці працюють рятувальники, медики, поліція та волонтери. Про влучання в житловий будинок повідомляють також й інші регіональні ЗМІ.

Дим над Кривим Рогом

Зазначимо, що росіяни атакують Кривий Ріг з ночі. По ньому били ударними дронами, відомо про влучання в межах міста. Повідомлялось про травмовану місцеву мешканку 70 років та пожежу в приватному будинку.

Атака на Кривий Ріг розпочалась опівночі. "Внаслідок шахедної атаки у Саксаганському районі пошкоджено 3 двоповерхові будинки, 4 котеджі та 5 будинків приватного сектору", — зазначав Вілкул.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кількома днями раніше, балістикою "Іскандер-М" Росія била по Вінниці. Тоді експерти припускали також, що це могла бути північнокорейська ракета.