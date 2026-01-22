Россия атаковала Кривой Рог и Днепр, задело дома, есть пострадавшие: фото и все детали

Город атаковали с ночи дронами и баллистикой

Россия ударила по Кривому Рогу и по Днепру днем 22 января. В Кривом Роге это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" с увеличенной боевой частью. Предварительно удар ударил по гражданской инфраструктуре и жилой застройке.

В Днепре сообщают о дыме над городом после взрыва. Предварительно попали в жилую многоэтажную застройку.

Волонтер Тимофей "Кучер" сообщил, что в Кривом Роге целили в гражданскую инфраструктуру и зацепили дом рядом, пострадал также супермаркет, где были покупатели. Точное количество пострадавших неизвестно, по меньшей мере, это женщина с ребенком, которых госпитализировали после удара. Она об этом сообщила в социальных сетях. Удар баллистики подтвердил глава города Александр Вилкул.

"А так выглядит ее дом. На месте ад", — пишут местные СМИ

Информация о погибших уточняется. На месте работают спасатели, медики, полиция и волонтеры. О попадании в жилой дом сообщают также и другие региональные СМИ.

Дым над Кривым Рогом

Отметим, что россияне атакуют Кривой Рог ночью. По нему били ударными дронами, известно о попадании в черте города. Сообщалось о травмированной местной жительнице 70 лет и пожаре в частном доме.

Атака на Кривой Рог началась в полночь. "В результате шахидной атаки в Саксаганском районе повреждены 3 двухэтажных дома, 4 коттеджа и 5 домов частного сектора", — отмечал Вилкул.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что несколькими днями раньше баллистикой "Искандер-М" Россия била по Виннице. Тогда эксперты предполагали также, что это могла быть северокорейская ракета.