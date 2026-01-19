Росіяни атакували Харків та Дніпро: що відомо про наслідки удару
-
-
У понеділок, 19 січня, у Дніпрі пролунав потужний вибух. Попередньо місто атакували балістикою. Також під обстрілом опинився Харків.
Що треба знати:
- У Харкові лунали вибухи через удар КАБами
- Українців закликають перебувати в укриттях до відбою
- Інформація про наслідки атаки уточнується
Наслідки атаки на Дніпро
Про вибухи у Дніпрі повідомляє кореспондент "Телеграфу". За словами місцевих, сила вибуху була настільки велика, що його чули в різних районах міста.
Як повідомив волонтер Тимофій Кучер, після вибуху вже здійнявся стовп диму над містом. Є влучання у Дніпрі. Інформація про постраждалих не надходила.
"Є задимлення, попередньо не цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.
Вибухи в Харкові: подробиці атаки на місто
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, по місту зафіксовано три удари ворожими КАБами. Деталі та наслідки атаки уточнюються.
Над містом вже здійнявся стовп диму.
Новина доповнюється …