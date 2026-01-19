Росіяни атакували Харків та Дніпро: що відомо про наслідки удару

У понеділок, 19 січня, у Дніпрі пролунав потужний вибух. Попередньо місто атакували балістикою. Також під обстрілом опинився Харків.

Що треба знати:

У Харкові лунали вибухи через удар КАБами

Українців закликають перебувати в укриттях до відбою

Інформація про наслідки атаки уточнується

Наслідки атаки на Дніпро

Про вибухи у Дніпрі повідомляє кореспондент "Телеграфу". За словами місцевих, сила вибуху була настільки велика, що його чули в різних районах міста.

Дим після вибуху у Дніпрі. Фото: Тимофій Кучер

Як повідомив волонтер Тимофій Кучер, після вибуху вже здійнявся стовп диму над містом. Є влучання у Дніпрі. Інформація про постраждалих не надходила.

"Є задимлення, попередньо не цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Харкові: подробиці атаки на місто

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, по місту зафіксовано три удари ворожими КАБами. Деталі та наслідки атаки уточнюються.

Над містом вже здійнявся стовп диму.

Дим після вибуху у Харкові. Фото: місцеві канали

Новина доповнюється …