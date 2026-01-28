Не только Клименко: прокурорам САП выплатили по полмиллиона заработных плат

Дванадцятьом прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у грудні нарахували від 550 до 865 тис грн заробітної плати. Йдеться про співробітників першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП.

Найбільшу зарплату було нараховано прокурорам Олександру Сабада — 865,8 тис. грн та Ользі Малик — 824,4 тис. грн. Керівнику відділу Гречишкіну нарахували 728,7 тис. грн, а його заступнику Мирку — 610,5 тис грн. Майже половину з цих виплат складають премії.

У САП зазначають, що з усіх нарахованих доходів утримуються обов’язкові платежі до бюджетів: військовий збір та податок на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, що керівник САП Олександр Клименко теж отримав у грудні рекордну заробітну плату — у понад 760 тис. грн. А загальна його річна зарплата перевищила 5 млн грн.

Загалом у 2026 році фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури збільшиться на 32,88 мільйона гривень порівняно з 2025 роком, досягнувши 368 866 мільйонів гривень. Більшість цих коштів підуть на зарплати співробітників.

Для порівняння:

заробітна плата президента Володимира Зеленського становить 28 тисяч гривень на місяць.

ексголова ОП Андрій Єрмак заробляв 121 270,63 гривні на місяць.

нарахована заробітна плата голови КМУ Юлії Свириденко (до сплати податків) — 115 357 гривень.

Нагадаємо, нещодавно колишній прокурор САП Броневицький заявив, що сьогодні повністю відсутня система контролю за роботою НАБУ і САП. Наслідком цього, за його словами, є маса сумнівних рішень у справах, які вони ведуть, та звільнення прокурорів, які відмовляються вдаватися до порушень на вимогу керівництва антикорпрокуратури.

Експрокурор нагадав, що за Законом України про прокуратуру передбачений аудит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який має проводитися один раз на два роки. Однак з 2015 року по жодного аудиту не відбулось.