Не только Клименко: прокурорам САП выплатили по полмиллиона заработных плат

Двенадцати прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в декабре насчитали от 550 до 865 тыс. грн заработной платы. Речь идет о сотрудниках первого отдела управления процессуального руководства, поддержании публичного обвинения и представительства в суде САП.

Самая большая зарплата была начислена прокурорам Александру Сабаде — 865,8 тыс. грн и Ольге Малик — 824,4 тыс. грн. Руководителю отдела Гречишкину насчитали 728,7 тыс. грн, а его заместителю Мирко — 610,5 тыс. грн. Почти половину этих выплат составляют премии.

В САП отмечают, что из всех начисленных доходов содержатся обязательные платежи в бюджеты: военный сбор и налог на доходы физических лиц.

Напомним, что руководитель САП Александр Клименко тоже получил в декабре рекордную заработную плату — более 760 тыс. грн. А общая его годовая зарплата превысила 5 млн грн.

В 2026 году финансирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры увеличится на 32,88 миллиона гривен по сравнению с 2025 годом, достигнув 368 866 миллионов гривен. Большинство этих средств пойдет на зарплаты сотрудников.

Для сравнения:

заработная плата президента Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц.

экс-председатель ОП Андрей Ермак зарабатывал 121 270,63 гривны в месяц.

начисленная заработная плата главы КМУ Юлии Свириденко (до уплаты налогов) — 115 357 гривен.

Напомним, недавно бывший прокурор САП Броневицкий заявил, что сегодня полностью отсутствует система контроля за работой НАБУ и САП. Следствием этого, по его словам, является масса сомнительных решений по делам, которые они ведут, и увольнение прокуроров, которые отказываются прибегать к нарушениям по требованию руководства антикорпрокуратуры.

Экс-прокурор напомнил, что по Закону Украины о прокуратуре предусмотрен аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который должен проводиться один раз в два года. Однако с 2015 года ни одного аудита не состоялось.