У Києві презентували книгу "Магда", видану за цільовою програмою КМДА

Автор розповів у книзі історію своєї бабусі

У Києві відбулася презентація художньо-документальної повісті "Магда", яку написав заслужений журналіст України Сергій Сай-Боднар.

Книга вийшла за підтримки КМДА в межах міської цільової програми "Столична культура: 2025 – 2027 роки". Рукопис став переможцем конкурсу, оголошеного Видавничою радою при Департаменті суспільних комунікацій КМДА. За словами директорки департаменту Мирослави Смірнової, відбір був дуже ретельним, і "Магда" обрана не тільки за її художню цінність, а й актуальність.

"Ми продовжуємо розвивати видавничу справу, підтримувати авторів і видавати дійсно якісну українську літературу, яка буде доступна безкоштовно в наших бібліотеках. Книга "Магда" складна, але в той же час дуже правильна, вона про справжні цінності. Невигадані герої книги проходили надскладні виклики, боролися за своє кохання і прийняли рішення йти за ним, долаючи всі труднощі", — сказала Смірнова.

У повісті Сергій Сай-Боднар розказує історію своєї прабабусі Магди Хоманн, яка народилась у Німеччині. Після завершення Першої світової війни вона закохалась у військовополоненого українця Олексія Кучинського і всупереч батьківській волі поїхала з ним на Поділля. Сім’ї довелося пережити колективізацію, Голодомор, сталінські репресії. Магда рано залишилася без чоловіка. Синів-близнюків відправила в радянську армію, а в 1944 році її відправили в табори ГУЛАГу, де сліди жінки загубилися.

За словами членки Видавничої ради, директорки столичної Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих Ольги Романюк, її вразив образ головної героїні. "Це людина неймовірної волі. Питання не стояло взагалі, і сумніву не було, що ця книжка має бути видана", — зауважила вона.

Документальним свідченням описаних у книжці подій є листи Магди до брата Густава, який мешкав у Гамбурзі. У них жінка розповідала не тільки про життя її родини на Вінниччині, а детально описувала картину подій в усій Україні.

"Ці листи є пекучою правдою про те, що творилося в того часу в нашій маленькій, нескореній державі під час розкуркулення, колективізації, голоду 1933-1937 років і потім настання війни", — каже автор Сергій Сай-Боднар.

Він розповів, що впродовж десяти років по крупинках збирав інформацію про свою прабабусю. Найімовірніше, вона загинула у гулагівських таборах у Челябинській області (РФ).

Онлайн до презентації приєднався Петер Хоманн — двоюрідний онук Магди, який після 25 років пошуків знайшов українську гілку своєї родини. Разом із Сергієм Саєм-Боднаром вони раніше написали і видали книгу "Любов і муки Магди Хоманн".

Голова товариства "Німецький Дім-Київ — ЦНК "Відерштраль" Людмила Коваленко зауважила, що це особиста історія, яка вже стала частиною нашої національної пам'яті.

Книга "Магда" вийшла накладом 300 примірників у житомирському видавництві, її буде передано до бібліотек Києва.