В Киеве презентовали книгу "Магда", изданную по целевой программе КГГА

Автор рассказал в книге историю своей бабушки

В Киеве прошла презентация художественно-документальной повести "Магда", которую написал заслуженный журналист Украины Сергей Сай-Боднар.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Книга вышла при поддержке КГГА в рамках городской целевой программы "Столичная культура: 2025 – 2027 годы". Рукопись стала победителем конкурса, объявленного Издательским советом при Департаменте общественных коммуникаций КГГА. По словам директора департамента Мирославы Смирновой, отбор был очень тщательным, и "Магда" выбрана не только за ее художественную ценность, но и актуальность.

"Мы продолжаем развивать издательское дело, поддерживать авторов и издавать действительно качественную украинскую литературу, которая будет доступна бесплатно в наших библиотеках. Книга "Магда" сложная, но в то же время очень правильная, она о настоящих ценностях. Невыдуманные герои книги проходили сложнейшие испытания, боролись за свою любовь и приняли решение идти за ней, преодолевая все трудности", — сказала Смирнова.

Мирослава Смирнова. Фото: Геннадий Минченко/Укринформ

В повести Сергей Сай-Боднар рассказывает историю своей прабабушки Магди Хоманн, родившейся в Германии. После завершения Первой мировой войны она влюбилась в военнопленного украинца Алексея Кучинского и вопреки родительской воле уехала с ним на Подолье. Семье пришлось пережить коллективизацию, Голодомор, сталинские репрессии. Магда рано осталась без мужа. Сыновей-близнецов отправила в советскую армию, а в 1944 году ее сослали в лагеря ГУЛАГа, где следы женщины потерялись.

У книги "Магда" довольно красноречивая обложка. Фото: Геннадий Минченко/Укринформ

По словам члена Издательского совета, директора столичной Публичной библиотеки имени Леси Украинки для взрослых Ольги Романюк, ее поразил образ главной героини. "Это человек невероятной воли. Вопрос не стоял вообще, и сомнения не было, что эта книга должна быть издана", — отметила она.

Ольга Романюк. Фото: Геннадий Минченко/Укринформ

Документальным свидетельством описанных в книге событий являются письма Магды брату Густаву, проживавшему в Гамбурге. В них женщина рассказывала не только о жизни ее семьи в Винницкой области, а подробно описывала картину событий по всей Украине.

"Эти письма являются жгучей правдой о том, что творилось в то время в нашем маленьком, непокоренном государстве во время раскулачивания, коллективизации, голода 1933-1937 годов и затем наступления войны", — говорит автор Сергей Сай-Боднар.

Автор "Магды" Сергей Сай-Бондарь. Фото: Геннадий Минченко/Укринформ

Он рассказал, что на протяжении десяти лет по крупицам собирал информацию о своей прабабушке. Скорее всего, она погибла в гулаговских лагерях в Челябинской области (РФ).

Онлайн к презентации присоединился Петер Хоманн – двоюродный внук Магды, после 25 лет поисков нашедший украинскую ветвь своей семьи. Вместе с Сергеем Саем-Боднаром они ранее написали и издали книгу "Любовь и мучения Магды Хоманн".

Петер Хоманн принял участие в презентации онлайн. Фото: Геннадий Минченко/Укринформ

Глава общества "Немецкий Дом-Киев — ЦНК "Видерштраль" Людмила Коваленко отметила, что это личная история, которая уже стала частью нашей национальной памяти.

Людмила Коваленко. Фото: Геннадий Минченко/Укринформ

Книга "Магда" вышла тиражом 300 экземпляров в житомирском издательстве, она будет передана в библиотеки Киева.