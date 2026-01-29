В Киеве презентовали книгу "Магда", изданную по целевой программе КГГА
Автор рассказал в книге историю своей бабушки
В Киеве прошла презентация художественно-документальной повести "Магда", которую написал заслуженный журналист Украины Сергей Сай-Боднар.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Книга вышла при поддержке КГГА в рамках городской целевой программы "Столичная культура: 2025 – 2027 годы". Рукопись стала победителем конкурса, объявленного Издательским советом при Департаменте общественных коммуникаций КГГА. По словам директора департамента Мирославы Смирновой, отбор был очень тщательным, и "Магда" выбрана не только за ее художественную ценность, но и актуальность.
"Мы продолжаем развивать издательское дело, поддерживать авторов и издавать действительно качественную украинскую литературу, которая будет доступна бесплатно в наших библиотеках. Книга "Магда" сложная, но в то же время очень правильная, она о настоящих ценностях. Невыдуманные герои книги проходили сложнейшие испытания, боролись за свою любовь и приняли решение идти за ней, преодолевая все трудности", — сказала Смирнова.
В повести Сергей Сай-Боднар рассказывает историю своей прабабушки Магди Хоманн, родившейся в Германии. После завершения Первой мировой войны она влюбилась в военнопленного украинца Алексея Кучинского и вопреки родительской воле уехала с ним на Подолье. Семье пришлось пережить коллективизацию, Голодомор, сталинские репрессии. Магда рано осталась без мужа. Сыновей-близнецов отправила в советскую армию, а в 1944 году ее сослали в лагеря ГУЛАГа, где следы женщины потерялись.
По словам члена Издательского совета, директора столичной Публичной библиотеки имени Леси Украинки для взрослых Ольги Романюк, ее поразил образ главной героини. "Это человек невероятной воли. Вопрос не стоял вообще, и сомнения не было, что эта книга должна быть издана", — отметила она.
Документальным свидетельством описанных в книге событий являются письма Магды брату Густаву, проживавшему в Гамбурге. В них женщина рассказывала не только о жизни ее семьи в Винницкой области, а подробно описывала картину событий по всей Украине.
"Эти письма являются жгучей правдой о том, что творилось в то время в нашем маленьком, непокоренном государстве во время раскулачивания, коллективизации, голода 1933-1937 годов и затем наступления войны", — говорит автор Сергей Сай-Боднар.
Он рассказал, что на протяжении десяти лет по крупицам собирал информацию о своей прабабушке. Скорее всего, она погибла в гулаговских лагерях в Челябинской области (РФ).
Онлайн к презентации присоединился Петер Хоманн – двоюродный внук Магды, после 25 лет поисков нашедший украинскую ветвь своей семьи. Вместе с Сергеем Саем-Боднаром они ранее написали и издали книгу "Любовь и мучения Магды Хоманн".
Глава общества "Немецкий Дом-Киев — ЦНК "Видерштраль" Людмила Коваленко отметила, что это личная история, которая уже стала частью нашей национальной памяти.
Книга "Магда" вышла тиражом 300 экземпляров в житомирском издательстве, она будет передана в библиотеки Киева.