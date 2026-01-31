Без світла понад 16 годин. Графіки відключень на 31 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у суботу, 31 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:

Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Київська область

Графіки відключень у Київській області 31 січня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 31 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 31 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 31 січня

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 31 січня

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 31 січня

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 31 січня

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 31 січня

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 31 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 31 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 31 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 31 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 31 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 31 січня

Тернопільська область

Загального графіка відключень електроенергії більше немає. Натомість і надалі є графік погодинних відключень, але в оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально за своєю адресою перевіряти, коли саме планується відключення світла.

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 31 січня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 31 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 31 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 31 січня

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 31 січня

Раніше "Телеграф" писав, коли чекати послаблення графіків і як арктичне похолодання вплине на стан енергосистеми.