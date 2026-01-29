Чому будинок має дві черги відключень, або взагалі без графіку: у ДТЕК відповіли на наболілі питання киян

Енергетики дали пояснення

ДТЕК Київські електромережі відповіли на найпопулярніші запитання жителів столиці про новий графік включень.

Відповіді на запитання, які найбільше хвилюють киян, опубліковано у Facebook.

Як перевірити свою адресу в графіку і що робити, якщо її немає

Графік для конкретної адреси можна перевірити на сайті або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також у застосунку "Київ Цифровий". Якщо ваша адреса не відображається, повідомте про це за посиланням: https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns

Чому немає світла, коли за графіком воно має бути

В ДТЕК зазначають, що в такому випадку, скоріше за все, сталася аварія. Також нерідкісною причиною є й пошкодження у внутрішньобудинкових мережах. Необхідно спочатку звернутися до ОСББ або ЖЕК, пишут енергетики. Після перевірки своїх мереж вони, за потреби, подадуть заявку.

Чому за однією адресою може бути два графіки

Це означає, що ваш будинок підключений до двох окремих ліній електропостачання, пояснюють фахівці. Через це в різних квартирах світло може з’являтися за різним розкладом. Визначити, до якої саме лінії підключена ваша квартира, у ДТЕК не можуть. Про це має інформацію тільки балансоутримувач будинку.

