"Пам'ять не скасовують постановами": військових обурило рішення Верховного Суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище

На створення меморіалу чекають сотні сімей

Українські військовослужбовці масово виступають проти рішення Верховного Суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Захисники називають це наругою над пам’яттю полеглих героїв.

"Памʼять не скасовують постановами. Полеглих не "переносять" — їх шанують. Наші побратими, які повернулися на щиті, не повинні ставати заручниками порожніх суперечок і відвертого блюзнірства", — заявив 1-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ ЗСУ, який є спадкоємцем легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі".

"Складається враження, що не всі посадові особи та представники судової гілки влади пам’ятають, що в Україні триває війна. Кожен українець, який сьогодні має можливість працювати у безпечному кабінеті чи жити у мирному місті, перебуває у неоплатному боргу перед тими, хто захищає це право ціною власного життя. Ми закликаємо до негайного вирішення ситуації, щоб пам’ять про захисників України була вшанована належним чином, а не похована під стосами судових паперів", — закликає командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

​У ДШВ додають – сотні матерів, дружин та дітей чекають на створення Національного меморіалу. Рішення, що ґрунтуються виключно на юридичному формалізмі – болючий удар по тих, хто вже віддав державі найдорожче.

"Вибух мозку. Панове у мантіях! Далі мало б бути на адресу суддів купа літер французькою, та й зі статевим нахилом, з закликами схаменутися, з погрозами повернутися і таке інше. Йух ви вгадали, розпорядники долі. Я обіцяв, і не лізтиму у політику. Я не обіцяв, що терпітимемо паскудство та наругу над памʼяттю наших загиблих воїнів. Памʼятаємо кожного поіменно. Героїв і кривдників", — написав командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

"Право загиблих на гідне почесне поховання не може бути "помилкою в оформленні". Коли суд скасовує створення Національного меморіалу через процесуальні деталі — це більше, ніж формальність. Це рана", — закликала переглянути судове рішення 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада.

Із відповідними заявами виступили і інші представники підрозділів ЗСУ.