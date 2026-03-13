"Ну секс символ": Астаф’єва переспівала легендарний хіт гурту NikitA через 18 років (відео)

Ролик у сексуальному образі набирає захоплені коментарі

Українська співачка Даша Астаф’єва приємно здивувала своїх фанатів виконанням україномовної версії хіта гурту NikitA, в якій вона перебувала майже десять років (2008-2017). Зірка зробила це в рамках доброчинного проєкту гурту "Курган & Agregat".

Відео, що вийшло у п’ятницю, 13 березня, продовжує збирати перегляди та захоплення українців у коментарях. 40-річна виконавиця постала у ролику у сексуальному образі.

Астаф’єва переспіла хіт "Машина" українською

Ну секс символ 😭💘

Даша з роками все краща 😍

Вибачте, але це роз*об! 🔥🔥🔥🔥🔥яка ж ви неймовірна❤️

Розширену версію кліпу ви також можете переглянути на YouTube-каналі "Курган & Agregat". Повне відео має обмеження за віком та доступне на популярному хостингу.

Пісня "Машина" українського попгурту NikitA, у складі якого була Даша Астаф’єва та Юлія Кавтарадзе, вийшла у світ 2008 року. Відеокліп на трек був випущений у період з 2008 по 2010 рік, а однойменний альбом з’явився пізніше. Ця композиція стала одним із перших і найвідоміших хітів колективу.

Гурт перестав активно виступати в оригінальному складі після 2017 року, коли Даша Астаф’єва розпочала сольну кар’єру. Раніше ми писали, як змінилася співачка під час війни.