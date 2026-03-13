З’явилися несподівані деталі загибелі українського банкіра у Мілані: хто викинув його тіло з вікна

В Італії розкриваються нові деталі гучного вбивства 54-річного колишнього українського банкіра Олександра Адарича. Встановлено, що чоловіка було задушено, а потім його тіло викинули з вікна четвертого поверху будівлі в центрі Мілана, намагаючись інсценувати самогубство.

Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera. За даними слідчих, трагедія сталася 23 січня 2026 року в апартаментах формату bed and breakfast на вулиці Віа Неріно. На камери влучив момент падіння тіла близько 18:35.

На записі видно, що чоловік падав без ознак опору чи будь-якої реакції. Цей момент одразу викликав підозри у слідства. Пізніше судово-медична експертиза підтвердила: на момент падіння Адарич уже був мертвий.

Головним підозрюваним став 33-річний син колишнього банкіра Ігор Адарич. 27 лютого його затримали у Барселоні співробітники каталонської поліції на запит італійських слідчих. Наразі чоловік очікує екстрадиції до Італії.

Попередньо слідство вважає, що викрадення батька було організовано з чотирма поки що не встановленими спільниками. Після скоєння вбивства тіло було викинуто з вікна, щоб підлаштувати ситуацію під самогубство.

Алексанр Адарич та Ігор Адарич. Фото: Corriere della Sera

На камерах видно, що в момент падіння тіла троє можливих спільників залишали будинок через головний вхід. При цьому у пригоди був свідок — наглядач будівлі. Почувши глухий удар на подвір’ї, вона вийшла перевірити джерело шуму і побачила чоловікове тіло під вікнами. За кілька хвилин сходами спустився Ігор Адарич.

Жінка розповіла, що він просто пройшов повз і англійською мовою сказав їй, що не знає, що сталося і не знайоме із загиблим. Після цього Адарич покинув будинок.

Після цього чоловік узяв таксі і вирушив на ньому до аеропорту і вилетів до Барселони. Примітним є й той факт, що поряд з ним у літаку було порожнє місце для його батька, оскільки квиток був куплений і на нього.

Слідство перевіряє також фінансовий слід злочину. Незадовго до події Олександр Адарич отримав переказ у розмірі 250 тисяч євро у криптовалюті від свого ділового партнера. За даними слідства, банкір зателефонував йому з апартаментів у Мілані та майже зі сльозами попросив терміново переказати гроші.

Окрема увага приділяється таємничій людині на ім’я Кирило, яку слідство вважає за можливий організатор ділової зустрічі в Мілані.

Попередньо цей чоловік зв’язувався з Ігорем Адаричем через месенджер Telegram і міг бути одним із учасників злочинної схеми.

Наразі розслідування триває. Поліція встановлює особи інших учасників злочину та з’ясовує мотив убивства.

