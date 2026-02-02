В НАБУ показали, як впливати на держоргани без єдиного пострілу, – експерт про конкурс на керівника митниці

Конкурсна комісія з відбору керівника Державної митної служби України потрапила у скандал. Її члени підписали меморандум про співпрацю з НАБУ, хоча представники Бюро самі претендують на цю посаду. У зв’язку з цим Бюро звинуватили в маніпуляціях та спробах отримати контроль над органами влади. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

"Комісія, яка вирішує долю майбутнього керівника митниці, складається з 6 осіб. Троє з них – іноземці. Троє – українці. 17 грудня ця комісія підписує меморандум з НАБУ, щоб перевіряти кандидатів на доброчесність. Про це пише член комісії, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник. Таким чином комісія з трьох наших, трьох іноземців і представників НАБУ розростається в орган, в якому наші особливої ролі не грають. Тепер весь цей легіон береться перевіряти кандидатів на посаду голови митниці", – написав він.

Поміж кандидатів, зазначив експерт, є чинні співробітники НАБУ.

"Серед кандидатів скромно числяться три НАБУшники: Михайло Буртовий, Орест Мандзій та Руслан Даменцов. Тобто Бюро буде перевіряти всіх, а потім поміж своїх і чужих будуть обирати, кого поставити. Неважко здогадатись, хто цей тест пройде: хтось лівий чи свої?", — зазначив експерт.

За його словами, конкурсні процедури створюють механізм зовнішнього впливу на ключові державні інституції.

"В НАБУ показали росіянам, як впливати на держоргани України без єдиного пострілу. Дуже схоже на замах на концентрацію влади однією структурою, на яку впливають ззовні країни", — зазначив експерт.

Він також нагадав про попередні кадрові рішення в державних компаніях, які, за його словами, свідчать про негативні наслідки подібної практики.

"Ми якось вже бачили, як ставленик НАБУ Михайло Риковцев очолив департамент економічної безпеки Укрзалізниці. Майже 80 мільйонів, за відкритими даними, збитків було зафіксовано тільки на закупівлях дизпалива, вугілля та вагонів влітку минулого року", — написав Постернак.

Окремо Постернак згадав ситуацію зі старшим детективом НАБУ Тарасом Лікуновим.

"Старший детектив НАБУ Тарас Лікунов, який розслідував корупційні злочини на "Укрзалізниці", а потім опинився у кріслі заступника директора з корпоративної безпеки "УЗ", — зазначив експерт.

Він наголосив, що в НАБУ "вирішили не помічати" обмеження, передбачені статтею 26 закону "Про запобігання корупції".

"Вона прямо забороняє протягом року після звільнення працювати у компаніях, щодо яких посадовець здійснював контроль або нагляд. А як тут помітиш, коли сестра Лікунова, Олена Щербан, членкиня "Центру протидії корупції". Нормальна корупційна вертикаль під вивіскою антикорапшена", – повідомив він.

Постернак акцентував увагу, що боротьба з корупцією залишається критично важливою для України, однак застеріг від підміни її змісту.

"Україна, безперечно, потребує якісної боротьби з корупцією. Але якось не комільфо, коли антикорупціонери за гроші українців допомагають сконцентрувати владу у воюючій країні", — підсумував він.