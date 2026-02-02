В НАБУ показали, как влиять на госорганы без единого выстрела, – эксперт о конкурсе на руководителя таможни

Конкурсная комиссия по отбору руководителя Государственной таможенной службы Украины попала в скандал. Ее члены подписали меморандум о сотрудничестве с НАБУ, хотя представители Бюро сами претендуют на этот пост. В связи с этим Бюро обвинили в манипуляциях и попытках получить контроль над органами власти. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

"Комиссия, которая решает судьбу будущего руководителя таможни, состоит из 6 человек. Трое из них – иностранцы. Трое – украинцы. 17 декабря эта комиссия подписывает меморандум с НАБУ, чтобы проверять кандидатов на добродетель. Об этом пишет член комиссии, председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык. Таким образом, комиссия из трех наших, трех иностранцев и представителей НАБУ разрастается в орган, в котором наши особой роли не играют. Теперь весь этот легион берется проверять кандидатов на должность главы таможни", – написал он.

Среди кандидатов, отметил эксперт, есть действующие сотрудники НАБУ.

"Среди кандидатов скромно числятся три НАБУшника: Михаил Буртовый, Орест Мандзий и Руслан Даменцов. То есть Бюро будет проверять всех, а потом среди своих и чужих будут выбирать, кого поставить. Нетрудно догадаться, кто этот тест пройдет: кто-то левый или свои?" — отметил эксперт.

По его словам, конкурсные процедуры создают механизм внешнего влияния на ключевые государственные институты.

"В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы Украины без единого выстрела. Очень похоже на покушение на концентрацию власти одной структурой, на которую влияют извне страны", — отметил эксперт.

Он также напомнил о предварительных кадровых решениях в государственных компаниях, которые, по его словам, свидетельствуют о негативных последствиях подобной практики.

"Мы как-то уже видели, как ставленник НАБУ Михаил Рыковцев возглавил департамент экономической безопасности Укрзализныци. Почти 80 миллионов, по открытым данным, убытков было зафиксировано только на закупках дизтоплива, угля и вагонов летом прошлого года", — написал Постернак.

Отдельно Постернак упомянул ситуацию со старшим детективом НАБУ Тарасом Ликуновым.

"Старший детектив НАБУ Тарас Ликунов, расследовавший коррупционные преступления на "Укрзализныце", а затем оказался в кресле заместителя директора по корпоративной безопасности "УЗ", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в НАБУ "решили не замечать" ограничения, предусмотренные статьей 26 закона "О предотвращении коррупции".

"Она прямо запрещает в течение года после увольнения работать в компаниях, в отношении которых должностное лицо осуществляло контроль или надзор. А как здесь заметишь, когда сестра Ликунова, Елена Щербан, член "Центра противодействия коррупции". Нормальная коррупционная вертикаль под вывеской антикорапшена", – сообщил он.

Постернак акцентировал внимание на том, что борьба с коррупцией остается критически важной для Украины, однако предостерег от замены ее содержания.

"Украина, безусловно, нуждается в качественной борьбе с коррупцией. Но как-то не комильфо, когда антикоррупционеры за деньги украинцев помогают сконцентрировать власть в воюющей стране", — подытожил он.