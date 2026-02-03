Бульбашки на пів обличчя: від якої жуйки всі були в захваті в 90-ті (фото)
Hubba Bubba стала своєрідним символом 90-х
Одна з культових жувальних гумок 90-х Hubba Bubba. Її пам'ятають за можливість надувати начебто неймовірно великі бульбашки, які не липнуть до обличчя, коли лопаються.
Виробляє її компанія Wm. Wrigley Jr. Company, дочірня компанія Mars, Incorporated з 1979 року. Назва гумки походить від американського вигук "Hubba Hubba" — так у Другій світовій війні американські солдати демонстрували своє схвалення. Першими та класичними були пачки на п'ять жвачок.
Окрім оригінального смаку, були також цукрова вата, кола, кавун та виноград. Пізніше з'явились й інші смаки — звичайний банан, лимон, а коли в гумку стали додавати начинку й більш оригінальні поєднання. Реклама "Хубби бубби" на телебаченні здебільшого була російською і описувала якийсь кумедний сюжет з дітьми чи підлітками у вигляді анімованого кліпа. Одна з найяскравіших — реклама бананового смаку. "Ростуть банани високо, дістать банани нелегко, хочу банан, хочу банан ", — співалось в рекламі, яка "застрягала" в голові.
Пізніше з'явилась реклама і українською — "Жвавий лимон, дзвінко стріляє, до вух не прилипає". Саме цю якість не липнути обігрували в рекламі "Хубби бубби" ще з часів запуску.
Одна з останніх варіацій вигляду — Hubba Bubba у вигляді рулону. Довжина жувальної гумки в ньому становила 1,8 метра. Зараз жувальну гумку можна купити на закордонних сайтах та в спеціалізованих магазинах, а в 90-х та на початку 2000-х вони продавались навіть поштучно на вуличних ятках.
