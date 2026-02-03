Бульбашки на пів обличчя: від якої жуйки всі були в захваті в 90-ті (фото)

Hubba Bubba стала своєрідним символом 90-х

Одна з культових жувальних гумок 90-х Hubba Bubba. Її пам'ятають за можливість надувати начебто неймовірно великі бульбашки, які не липнуть до обличчя, коли лопаються.

Виробляє її компанія Wm. Wrigley Jr. Company, дочірня компанія Mars, Incorporated з 1979 року. Назва гумки походить від американського вигук "Hubba Hubba" — так у Другій світовій війні американські солдати демонстрували своє схвалення. Першими та класичними були пачки на п'ять жвачок.

Так виглядає класична "Хубба бубба"

Окрім оригінального смаку, були також цукрова вата, кола, кавун та виноград. Пізніше з'явились й інші смаки — звичайний банан, лимон, а коли в гумку стали додавати начинку й більш оригінальні поєднання. Реклама "Хубби бубби" на телебаченні здебільшого була російською і описувала якийсь кумедний сюжет з дітьми чи підлітками у вигляді анімованого кліпа. Одна з найяскравіших — реклама бананового смаку. "Ростуть банани високо, дістать банани нелегко, хочу банан, хочу банан ", — співалось в рекламі, яка "застрягала" в голові.

Пізніше з'явилась реклама і українською — "Жвавий лимон, дзвінко стріляє, до вух не прилипає". Саме цю якість не липнути обігрували в рекламі "Хубби бубби" ще з часів запуску.

Стара американська реклама з 80-х

Одна з останніх варіацій вигляду — Hubba Bubba у вигляді рулону. Довжина жувальної гумки в ньому становила 1,8 метра. Зараз жувальну гумку можна купити на закордонних сайтах та в спеціалізованих магазинах, а в 90-х та на початку 2000-х вони продавались навіть поштучно на вуличних ятках.

"Хубба бубба" в рулоні

