Цей десерт раніше подавали тільки королям, а тепер його можна купити в будь-якому магазині в Україні (фото)

Ці солодощі стали основою культових шоколадних батончиків

Чимало людей полюбляють цукерки чи шоколадні батончики з нугою, але не всі знають, що це одна з найстаріших східних солодощів. У Європі вона з'явилась у XV столітті, але стала доступна усі верствам населення відносно нещодавно.

"Телеграф" розповість, як нуга стала однією з найулюбленіших солодощів та де її найчастіше використовують. Зауважимо, що нуга — це десерт на основі меду, яєчного білка, цукрового сиропу та смажених горіхів.

В Україні та пострадянських країнах нуга набула великої популярності лише після розпаду СРСР, коли її почали завози з США та Європи. Згодом кондитерські фабрики почали виготовляти свою нугу.

Нуга. Фото: відкриті джерела

Вперше в Європі нуга з'явилась у XV столітті. Тоді її привозили зі східних регіонів як заморський десерт. Подавали його виключно аристократам на балах та королівських прийомах. Зустріти нугу на ринку чи на столі у звичайних людей було неможливо.

Цікаво, що звідки саме пішла нуга невідомо, адже вона є в кількох східних кухнях. Але вважається, що її батьківщина — Дамаск чи Багдад. Фактично цей десерт схожий на перську халву, але дещо видозмінений.

Нуга. Фото: відкриті джерела

Першу нугу у Європі почали виготовляти в Іспанії, Італії, Франції та Бельгії. У США вона стала основним інгредієнтом для більшості шоколадних батончиків на кшталт "Mars", "Nuts" тощо. Зараз придбати нугу можна майже в кожному кондитерському магазині, однак ще 30 років назад її вважали імпортним смаколиком для заможних людей.

