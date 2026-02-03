Пузыри на пол лица: от которой жвачки все были в восторге в 90-е (фото)

Hubba Bubba стала своеобразным символом 90-х

Одна из культовых жевательных резинок 90-х Hubba Bubba. Ее помнят за возможность надувать вроде бы невероятно большие пузыри, которые не липнут к лицу, когда лопаются.

Производит ее компания Wm. Wrigley Jr. Company, дочерняя компания Mars, Incorporated с 1979 года. Название резинки происходит от американского возгласа Hubba Hubba — так во Второй мировой войне американские солдаты демонстрировали свое одобрение. Первыми и классическими были пачки на пять жвачек.

Так выглядит классическая "Хубба бубба"

Кроме оригинального вкуса были сахарная вата, круги, арбуз и виноград. Позже появились и другие вкусы – обычный банан, лимон, а когда в резинку стали добавлять начинку и более оригинальные сочетания. Реклама "Хуббы буббы" на телевидении в большинстве своем была по-русски и описывала какой-то забавный сюжет с детьми или подростками в виде анимированного клипа. Одна из самых ярких – реклама бананового вкуса. "Растут бананы высоко, достать бананы нелегко, хочу банан, хочу банан", — пелось в рекламе, которая "застревала" в голове.

Позже появилась реклама и на украинском — "Жвавий лимон, дзвінко стріляє, до вух не прилипає". Именно это качество не липнуть обыгрывали в рекламе "Хуббы буббы" еще со времен запуска.

Старая американская реклама из 80-х

Одна из последних вариаций вида – Hubba Bubba в виде рулона. Длина жевательной резинки в нем составляла 1,8 метра. Сейчас жевательную резинку можно купить на зарубежных сайтах и в специализированных магазинах, а в 90-х и начале 2000-х они продавались даже поштучно на уличных лотках.

"Хубба бубба" в рулоне

Ранее "Телеграф" рассказывал о йогурте, который вспомнят не все. "Скелетоны" от Данон имели популярность прежде всего в детской аудитории.