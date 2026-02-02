Легендарні йогурти нашого дитинства, які обожнювали діти та боялися батьки. Чому зникли "Скелетони"

Для багатьох вони — смак дитинства

У 90-2000 роки в Україні масово з'явилися закордонні продукти. Зокрема ті, хто в ті роки були дітьми, пам'ятають незвичайну лінійку йогуртів від фірми "Danone" під назвою "Скелетони".

Продукт був орієнтований на тих, хто вже вийшов із віку споживачів "Ростишки", але до дорослих молочних продуктів ще не доріс. Персонажі — діти-скелетики, приваблювали підлітків.

Продукція "Скелетони"

Під цим брендом продавали не лише йогурти, але також глазуровані сирки. Смаки були різні — від класичних (полуниця) до незвичних (апельсин). Найпопулярнішим продуктом були йогурти з кульками чи цукерками під кришечкою.

Головними персонажами рекламної кампанії "Скелетонів" була група з чотирьох підлітків-скелетів — Діджея, Жорика, Стюлі, Басти та їх ручної черепахи Ракети. У рекламних роликах вони потрапляли у ситуації, які у реальному житті відбуваються із підлітками. "Скелетони" зверталися безпосередньо до дітей, підкреслюючи користь йогурту (зміцнення кісток) Слоганом продукту була фраза: "Подбайте, діти, про свій скелет!".

Йогурт "Скелетони"

По телевізору крутили рекламу "Скелетонів" з пригодами "скелетиків". Щоправда, російською.

Серед дітей "Скелетони" були дуже популярні, ці йогурти обігнали "Ростишку" за обсягом продажів. Однак батькам здавалося, що персонажі лякають дітей, не подобався їм і дизайн баночок. Десь у 2008 "Скелетони" зникли з продажу. Зараз їх можна купити в Чехії, де вони продаються під назвою kostici.

Йогурт kostici

