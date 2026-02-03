Десяток квартир та мільйонні доходи. Що відомо про нового нардепа Карабуту

У 2019 році він балотувався до Верховної Ради

На засіданні Верховної Ради України склав присягу народного депутата від "Слуги народу" Сергій Карабута. Наразі у партії 228 депутатів.

Що потрібно знати:

Карабута зареєстрована ЦВК після того, як Роман Кравець відмовився від мандату

У відкритих джерелах фігурує виключно як бізнесмен та політичний кандидат

Новий нардеп має безліч квартир, машину та заробив велику суму минулого року

Про це стало відомо 3 лютого під час 15-ої сессії ВР. Транляцію вів Телеканал Рада.

Сергій Карабута у парламенті. Скріншот "Рада"

Центральна виборча комісія зареєструвала Карабуту нардепом після того, як Роман Кравець відмовився від мандата. 19 січня у коментарі "Українській правді" Кравець повідомив, що виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах. Наступними за списком були Козуб Богдан та Сергій Москаленко, але вони теж відмовилися. А вже за ними йшов за списком Карабута.

Виборчий список "Слуга народу". Скріншот: ЦВК

Сергій Карабута — що про нього відомо

Народився 3 січня 1983 року у Києві (43 роки).

У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональна академія управління персоналом.

За даними порталу "Чесно", у 2006 році Карабута був співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана Тевел". Також він керував Київською філією ТОВ "Company Mandry"

2019 року балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№156 у списку) як безпартійний, але до парламенту так і не пройшов.

3 лютого 2026 року Карабута прийняв присягу і офіційно набув обов’язків депутата Верховної Ради, увійшовши до фракції "Слуга народу"

Сергій Карабут. Фото: https://www.facebook.com/sergiykarabuta

Зазначимо, що в доступних джерелах він фігурує виключно як бізнесмен-підприємець та політичний кандидат, чия реєстрація депутата відбулася за партійними списками після відмови попередніх кандидатів та смерті депутата Кабанова.

Інформації про якісь великі скандали, кримінальні справи чи офіційні розслідування, пов’язані з Карабутою, у відкритих інформаційних джерелах немає.

Декларація

За даними YouControl, Карабута володіє декількома квартирами площею: 44,8 м2 купив у 2025 році), 58,6 м2 (купив у 2023 році), 41,9 м2, 42,1 м2, 42м2, 41,8 м2, 41,6 м2, 41 м2 (купив у 2021 році).

Також він є власником кілька парко- та мотомісць, які він придбав у 2021 та 2022 роках.

Майно Сергія Карабути. Скріншот: YouControl

У графі транспортних засобів зазначено, що Карабуте належить автомобіль AUDI Q7 2016 випуску. Його дружина має AUDI E-TRON 2020 року випуску.

Машина Сергія Карабути. Скріншот: YouControl

За 2025 рік отримав 3092860 гривень за відчуження нерухомого майна. Ще 92 000 гривень — заробітна плата у "Тропікана Тревел". Також він отримав 10 000 гривень як соціальні виплати.

Прибуток Сергія Карабути. Скріншот: YouControl

