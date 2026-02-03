Десяток квартир и миллионные доходы. Что известно о новом нардепе Карабуте

В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду

На заседании Верховной Рады Украины принял присягу народного депутата от "Слуги народа" Сергей Карабута. В настоящее время в партии 228 депутатов.

Что нужно знать:

Карабута зарегистрирован ЦИК после того, как Роман Кравец отказался от мандата

В открытых источниках фигурирует исключительно как бизнесмен и политический кандидат

Новый нардеп имеет множество квартир, машину и заработал крупную сумму в прошлом году

Об этом стало известно 3 февраля во время 15-ой сессии ВР. Транляцию вел Телеканал Рада.

Сергей Карабута в парламенте. Скриншот "Рада"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Карабуту нардепом после того, как Роман Кравец отказался от мандата.19 января в комментарии "Украинской правде" Кравец сообщил, что выехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях. Следующими по списку были Козуб Богдан и Москаленко Сергей, но они тоже отказались. А уже за ними шел по списку Карабута.

Избирательный перечень "Слуга народа". Скриншот: ЦИК

Сергей Карабута — что о нем известно

Родился 3 января 1983 года в Киеве (43 года).

В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональная академия управления персоналом.

По данным портала "Чесно", в 2006 году Карабута был соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Также он руководил Киевским филиалом ООО "Company Mandry"

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" (№156 в списке) как беспартийный, но в парламент так и не прошел.

3 февраля 2026 года Карабута принял присягу и официально вступил в обязанности депутата Верховной Рады, войдя во фракцию "Слуга народа"

Сергей Карабута. Фото: https://www.facebook.com/sergiykarabuta

Отметим, то в доступных источниках он фигурирует исключительно как бизнесмен‑предприниматель и политический кандидат, чья регистрация депутата произошла по партийным спискам после отказа предыдущих кандидатов и смерти депутата Кабанова.

Информации о каких‑либо крупных скандалах, уголовных делах или официальных расследованиях, связанных с Карабутой, в открытых информационных источниках нет.

Декларация

Согласно данным YouControl, Карабута владеет несколькими квартирами площадью: 44,8 м2 купил в 2025 году), 58,6 м2 (купил в 2023 году), 41,9 м2, 42,1 м2, 42м2, 41,8 м2, 41,6 м2, 41,9 м2, 108,5 м2, 44,8 м2 (купил в 2021 году).

Также он является владельцем несколько парко- и мотомест, которые он приобрел в 2021 и 2022 годах.

Имущество Сергея Карабуты. Скриншот: YouControl

Имущество Сергея Карабуты. Скриншот: YouControl

Имущество Сергея Карабуты. Скриншот: YouControl

Имущество Сергея Карабуты. Скриншот: YouControl

Имущество Сергея Карабуты. Скриншот: YouControl

В графе транспортных средств указано, что Карабуте принадлежит автомобиль AUDI Q7 2016 года выпуска. Его супруга владеет AUDI E-TRON 2020 года выпуска.

Машина Сергея Карабуты. Скриншот: YouControl

За 2025 год получил 3 092 860 гривен за отчуждение недвижимого имущества. Еще 92 000 гривен — заработная плата в "Тропикана Тревел". Также он получил 10 000 гривен в качестве социальных выплат.

Доход Сергея Карабуты. Скриншот: YouControl

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, то в январе Верховная Рада уволила главу СБУ и двух министров.