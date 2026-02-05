Її купували після школи: як "Сієста" стала культовим батончиком 2000-х і чому зникла

Батончик виробляли в Україні

Серед солодощів, які були популярні на початку 20 століття поважне місце посідає вафельний батончик Сієста (Siesta). Вафлі з різними начинками в шоколаді коштували недорого, але вирізнялись яскравим смаком.

Виробником вафель було ЗАТ "Крафт Фудз Україна", знайоме українцям за брендами "Корона", "Мілка", "Якобз", "Максвел Хауз", чипси "Люкс", "Естрелла" тощо. Бренд "Сієста" для вафельних батончиків компанія запустила в 2000 році.

"Сієсту" випускали з горіховою начинкою, з какао, з кокосом, з молочною начинкою. Шоколад міг бути білим, молочним або чорним. Розробили батончики на основі польських Prince Polo.

Так виглядали вафлі "Сієста" класичних смаків

"Сієста — найхрумкіший смак", — стверджували маркетологи. Батончик випускали на Тростянецькій шоколадній фабриці.

Скуштувати майже ту саму "Сієсту" можна і зараз. У європейських магазинах зустрічається той самий дизайн з золотою короною на червоному тлі. Це виробництво Mondelez, що до 2013 року був "Kraft Foods Slovakia", ТМ "Figaro".

Словацька версія "Сієсти"

Зазначимо, що культовими вафлями вважались солодощі ТМ "Корона". Вони були настільки популярні, що ЗАТ "Львівська кондитерська фірма "Світоч" (контрольний пакет акцій у Nestle) в 2003 році оголошувала про вихід аналогічного батончика. Пізніше розмаїття смаків зменшилось, а згодом виріб втратимв колишню популярність та "Kraft Foods" перестали його випускати на кількох заводах.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один з найбільш відомих батончиків в Україні — хрусткий "Мажор". Він не мав шоколадного покриття, на відміну від більшості батончиків того часто.