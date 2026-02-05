Ее покупали после школы: как "Сиеста" стала культовым батончиком 2000-х и почему исчезла

Его производили в Украине

Среди сладостей, которые были популярны в начале 20 века, важное место занимает вафельный батончик Сиеста (Siesta). Вафли с разными начинками в шоколаде стоили недорого, но отличались ярким вкусом.

Производителем вафель было ЗАО "Крафт Фудз Украина", знакомое украинцам по брендам "Корона", "Милка", "Якобз", "Максвелл Хауз", чипсы "Люкс", "Эстрелла" и т.д. Бренд "Сиеста" для вафельных батончиков компания запустила в 2000 году.

"Сиесту" выпускали с ореховой начинкой, с какао, с кокосом, с молочной начинкой. Шоколад мог быть белым, молочным или чёрным. Разработали батончики на основе польских Prince Polo.

Так выглядели вафли "Сиеста" классических вкусов

"Сиеста — самый хрустящий вкус", — утверждали маркетологи. Батончик выпускали на Тростянецкой шоколадной фабрике.

Попробовать почти ту же "Сиесту" можно и сейчас. В европейских магазинах встречается тот же дизайн с золотой короной на красном фоне. Это производство Mondelez, до 2013 года был "Kraft Foods Slovakia", ТМ "Figaro".

Словацкая версия "Сиесты"

Отметим, что культовыми вафлями считались сладости ТМ "Корона". Они были настолько популярны, что ЗАО "Львовская кондитерская фирма "Свиточ" (контрольный пакет акций у Nestle) в 2003 году объявляла о выходе аналогичного батончика. Позже разнообразие вкусов уменьшилось, а впоследствии изделие потеряло в былую популярность и "Kraft Food" закрыли производство на нескольких заводах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном из самых известных батончиков в Украине — хрустящем "Мажоре". У него не было шоколадного покрытия, в отличие от большинства батончиков того часто.