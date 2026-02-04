А який смак вам подобався найбільше? Що сталося з цукерками "Кузя" з нашого дитинства

Що з ним сталося і чому ми досі згадуємо ці цукерки

Якщо ви виросли в Україні на початку 2000-х, то напевно пам'ятаєте ті самі яскраві коробочки з цукерками, які стояли на столі до свята або просто тішили після школи. "Кузя" від Roshen — це той смак дитинства, який раптом зник із магазинів, але продовжує жити у спогадах, мемах та ностальгійних постах у соцмережах.

"Телеграф" розповість про них детальніше. Адже одного дня вони просто зникли. Без прощання, без пояснень, без останньої коробочки на прилавку.

Що це було?

"Кузя" — це глазуровані цукерки з ніжним суфлейним корпусом під тонким шаром шоколаду. Повітряна текстура всередині та делікатна солодкість робили їх ідеальним доповненням до чаю — не надто важким, але дуже смачним.

Продавалися вони у фірмових яскравих коробках, упаковані по 200 грамів. Саме такий формат став культовим: невелика коробка, яку можна було взяти в гості, подарувати або просто поставити на стіл.

цекерки "Кузя" всередині

Смаки, які запам'яталися

На піку популярності "Кузя" представляв цілу лінійку смаків:

Амарето — із кавово-мигдальним ароматом, для тих, хто любив щось більш витончене;

— із кавово-мигдальним ароматом, для тих, хто любив щось більш витончене; Ківі — екзотика серед класики, яскравий фруктовий акцент;

— екзотика серед класики, яскравий фруктовий акцент; Кокос — тропічна солодкість, що нагадувала про "райську насолоду";

— тропічна солодкість, що нагадувала про "райську насолоду"; Банан — улюблений варіант дітей завдяки впізнаваному солодкому запаху;

— улюблений варіант дітей завдяки впізнаваному солодкому запаху; Суниця — ніжний ягідний варіант із яскравим ароматом лісових ягід, який додавав лінійці більш "романтичного" і літнього настрою;

— ніжний ягідний варіант із яскравим ароматом лісових ягід, який додавав лінійці більш "романтичного" і літнього настрою; Апельсин — свіжий цитрусовий смак з легкою кислинкою, що створював відчуття святкового, "новорічного" десерту.

Асортимент цукерок "Кузя"

Кожен смак мав свій характер, але разом вони створювали ту саму атмосферу домашнього затишку та маленького свята. Ці цукерки стали не просто смаком, а справжнім маркером часу — символом епохи, де кожна нова яскрава коробка здавалася маленькою подією.

Чому їх більше немає?

Сьогодні знайти "Кузю" практично неможливо. Roshen офіційно не коментував припинення виробництва цієї лінійки — швидше за все, компанія просто оновила асортимент, замінивши "Кузю" новими позиціями.

Корпорація й досі пропонує величезний вибір солодощів, від класичних цукерок до сучасних десертів. Але "Кузя" залишився символом того часу, коли вибір був меншим, а кожна цукерка цінувалася більше.

Більше ніж цукерки

У колективній пам'яті українців "Кузя" — це вже не про калорії чи склад. Це про відчуття. Про ті моменти, коли 200-грамова пачка здавалася великим задоволенням, а суфле під шоколадом — вершиною десертної розкоші.

Це запах чаю в бабусиній кухні, шелест яскравих обгорток, які не хотілося викидати, та те особливе передчуття свята, коли на столі з'являлася знайома коробка.

"Кузя" не повернеться на полиці магазинів. Але він продовжує жити — в історіях, жартах, нікнеймах і теплих спогадах. А значить, своя "коробка" у нашій пам'яті все ще є.

