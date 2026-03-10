Domino Foundation Антона Шухніна передав військовим партію хімічних грілок для роботи на передовій

Благодійний фонд Domino Foundation, заснований підприємцем і меценатом Антоном Шухніним, передав українським військовослужбовцям чергову партію допомоги — хімічні грілки, необхідні для виконання бойових завдань у складних погодних умовах.

Йдеться про індивідуальні засоби обігріву, які активуються без використання електрики чи відкритого вогню. Такі грілки дозволяють військовим підтримувати температуру тіла під час тривалого перебування на позиціях, у бліндажах або під час нічних чергувань, коли можливості повноцінного обігріву обмежені або відсутні.

За словами представників фонду, саме хімічні грілки сьогодні залишаються одним із найбільш затребуваних витратних елементів на фронті. Вони компактні, безпечні у використанні та можуть працювати протягом кількох годин навіть у мінусових температурах, що критично важливо для військових на передовій.

У Domino Foundation наголошують, що допомога формується відповідно до реальних запитів підрозділів, які безпосередньо виконують бойові завдання. Передача грілок стала частиною системної підтримки українських захисників, яку фонд здійснює від початку повномасштабної війни.

Фонд Domino Foundation був створений Антоном та Анастасією Шухніними з метою допомоги Силам оборони України та людям, які постраждали від війни. Організація регулярно забезпечує військові підрозділи транспортом, технікою та необхідним спорядженням.

Передача хімічних грілок — не перша ініціатива фонду останнім часом. Раніше Domino Foundation вже реалізував низку масштабних проєктів підтримки українських військових.

Зокрема, фонд придбав і передав підрозділам Сил оборони пікап Toyota Hilux, який після дообладнання використовується для виконання бойових завдань на передовій. Автомобіль отримав спеціальне оснащення та посилені шини для роботи в зоні бойових дій.

Також спільно з волонтерськими партнерами військовим було передано потужний позашляховик Dodge RAM, який нині працює на одному з найскладніших напрямків фронту та використовується для логістики, евакуації та перевезення спорядження.

Окрім транспорту, Domino Foundation забезпечував підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України сучасними безпілотниками типу Mavic, а також спеціалізованою технікою для виконання розвідувальних завдань у зоні підвищеного ризику.

У фонді підкреслюють, що підтримка військових має бути постійною, адже сучасна війна потребує не лише озброєння, а й великої кількості допоміжного обладнання — від транспорту й дронів до елементів індивідуального забезпечення, таких як засоби обігріву.

Антон Шухнін неодноразово наголошував, що участь бізнесу у підтримці армії під час війни є не благодійністю, а громадянською відповідальністю. Сам фонд працює як у військовому, так і в гуманітарному напрямках, допомагаючи також внутрішньо переміщеним особам і родинам, які втратили домівки через війну.

У Domino Foundation зазначають, що й надалі планують реагувати на актуальні потреби фронту та продовжувати передачу техніки, спорядження й необхідних ресурсів українським захисникам.

Чергова допомога у вигляді хімічних грілок стала ще одним прикладом того, як точкова, але практична підтримка безпосередньо впливає на безпеку та витривалість військових у бойових умовах — а отже, наближає спільну перемогу.