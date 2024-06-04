Чтобы заменить в библиотеках российские книги на украинские, нужно 1,5 млрд грн — книгоиздатель Александр Красовицкий

Гендиректор "Фолио" рассказал "Телеграфу", почему в библиотеках остаются книги на русском языке и как сейчас издатели "борются" с русскоязычными авторами

В Украине даже на третьем году войны время от времени вспыхивают разнообразные языковые скандалы . Но, что удивительно, это не единственное системное противоречие в обществе и культурной сфере в контексте новых волн дерусификации. В сфере книгоиздания быстрая переориентация на государственный язык, кроме военного фактора и кризиса, еще, как выяснилось, упирается в деньги.

"Телеграф" спросил у Александра Красовицкого, основателя, гендиректора и основного владельца харьковского издательства "Фолио", как широкомасштабная война влияет на книжный бизнес в Украине и почему тотальная агрессия РФ медленно двигает "украинизацию" книг, которые печатаются в отечественных издательствах.

Скандал на Книжном Арсенале

— Посетители Книжного Арсенала в Киеве, проходившего на прошлой неделе, обратили внимание на стенд "Фолио" с несколькими книгами на русском языке ("История Китая в XX веке" и "Краткая история Японии"). Что вызвало в какой-то степени оживленные и несколько скандальные дискуссии в соцсетях в смысле извечного языкового вопроса. Почему вы выставляли книги на русском языке?

— Во-первых, в этом случае речь идет о книгах, которым по шесть-семь лет. Возможно, какие-то остатки и продаются. Никто не запрещал продавать старые остатки.

Во-вторых, новых книг на русском языке в последнее время у "Фолио" не выходило. На сайте издательства тоже.

Напомню, начиная с 2014 года, я был человеком, который системно "атаковал" украинские власти относительно запрета на ввоз в Украину книг из РФ и Республики Беларусь. И это была моя сознательная позиция.

Что касается издания книг на русском языке, то у "Фолио" всегда было таких примерно 30% ассортимента. В первую очередь — украинских авторов, пишущих по-русски. Такой подход не менялся до начала широкомасштабного вторжения.

После 2022 года, возможно, было доработано несколько тиражей. Тех, которые находились в разбомбленных типографиях. В том числе и в собственной (на момент вторжения).

— Как сейчас происходит "украинизация" русскоязычных авторов, которых вы печатали/печатаете?

— Сегодня книги, которые пишут украинские авторы на русском, мы переводим и издаем на государственном языке. Есть несколько книг, которые сознательно делаются на русском языке в электронном виде для того, чтобы они за границами Украины попадали в правильные руки и влияли на ситуацию с постсоветской миграцией. Как из Украины, так и из России.

"Советские книги занимают примерно 45% фондов"

— До 2022 года украинские издательства продуцировали большую часть книг на русском языке. Что с этой книжной продукцией делают сейчас, учитывая очевидное падение спроса на русскоязычные книги?

— В первую очередь отмечу, что сегодня на украинском рынке существуют книги на русском языке, которые все время печатают отечественные пираты. Это и книги российских издательств.

Что касается книг на русском языке, изданных в Украине до 2022-го, то его доли в продаже на рынке почти не существует. Это 1%, может, 1,5%. По сравнению с пиратской продукцией это ничто.

— Как быть с книгами, которые издавались в Украине до 1991 года? Например, это касается технической, научной литературы, которая выпускалась только на русском, а оригинал был на английском?

— Не понимаю вопроса про 1991 год. А чем он отличается от, скажем, от 1993-го или 1999-го? Засилье русскоязычных книг в Украине было до 2022 года. Я не вижу разницы.

Если сейчас есть советские остатки в библиотеках, они давно никому не нужны, кроме научных библиотек. В публичных библиотеках они не нужны. Но советские книги занимают примерно 45% фондов.

Что касается книг непосредственно из России и Беларуси, то это еще 20% библиотечных фондов.

— Насколько быстро будет происходить наполнение отечественных библиотек украинскими книгами с учетом вытеснения литературы на русском языке, от которой избавляются библиотекари?

— Отмечу, когда вы говорите, что они избавляются, вы говорите только о библиотеках, которые занимают активную позицию и публично заявляют о том, что они избавляются.

Значительная часть библиотек, в основном в Центральной и Южной Украине, ни от чего не избавляются, потому что других книг у них очень мало.

Если они от них избавятся, то не смогут работать. Это проблемный вопрос для всей украинской культурной сферы и Министерства культуры, а также для общин, которым принадлежат эти библиотеки. Ведь для того чтобы заменить книги, нужно выделять средства.

Если заменять книги в течение 10 лет, то государство или местные общины должны выделять на это где-то 1,5 миллиарда гривен. Это очень большая сумма, чтобы идти по такому пути во время вторжения. Я думаю, что, даже если какие-то движения происходят сейчас по замещению книг, все равно этот вопрос — на после окончания войны.

"Рост цен на книги в Украине будет продолжаться много лет"

— Насколько тот обстрел Харькова, когда российские ракеты уничтожили типографию Vivat, может повлиять на украинское книгоиздание и рынок в целом?

— Эта типография — наш партнер. И потому этот удар был по всему украинскому книгоизданию. К сожалению, это была не первая типография, которую россияне уничтожили в Харькове. Из тех, что серьезно влияет на рынок, уже третья.

— Какой прогноз цен на розничном рынке до конца года можно сделать, учитывая войну и кризисные явления в экономике и сфере издательства?

— В основном, стоимость книг зависит от таких факторов, как цены на бумагу на мировом рынке, от тиражей, которые печатают украинские издательства. Безусловно, движение к увеличению цен на книги в Украине будет продолжаться много лет.

Потому что в Украине —едва ли не самые дешевые книги на территории Европы. И, безусловно, при одной и той же себестоимости, в первую очередь, уменьшена часть денег, которые получает автор, и часть денег, которые зарабатывает издатель. Потому эти две составляющие будут расти вместе с увеличением уровня доходов населения. Это зависит одно от другого.

Напомним, россияне во время массированной атаки на Харьков 23 мая нанесли террористический удар по месту, которое многие ошибочно называют типографией Vivat. Но на самом деле сама типография называется "Фактор-друк". Она вместе с издательством Vivat входит в один холдинг — "Фактор". А печатается на ней продукция не только Vivat, но и почти всех украинских издательств.