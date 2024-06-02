Скандал на Книжном Арсенале в Киеве. Читатели заметили книги на русском языке – соцсети забурлили

"Телеграф" выяснил, как они туда попали и есть ли "зрада"

В Киеве в воскресенье, 2 июня, продолжается XII Книжный Арсенал, не обошедшийся как без литературных новинок, так и скандалов. Как сообщили "Телеграфу" читатели, на книжной ярмарке (в этом году на "Арсенале" было 100 издательств и пять книжных магазинов) посетители заметили книги на русском языке.

Это, опять же, в контексте войны против России и скандального "языкового вопроса" спровоцировало оживленное обсуждение в соцсетях. В частности, порцию критики от пользователей получили книги издательства Фолио "Краткая история Японии".

В комментарии "Телеграфу" основатель, гендиректор и основной владелец харьковского издательства Фолио Александр Красовицкий объяснил, в чем дело, уверяя, что никакой "зрады" нет.

— Во-первых, в этом случае речь идет о книгах, которым по шесть-семь лет. Возможно, какие-то остатки и продаются. Никто не запрещал продавать старые остатки.

Во-вторых, новых книг на русском языке в последнее время у Фолио не издавалось. На сайте издательства тоже, — сказал он.

По словам Красовицкого, начиная с 2014 года, он был человеком, который системно "атаковал" украинские власти относительно запрета на ввоз в Украину книг из РФ и Республики Беларусь, "и это была моя сознательная позиция".

— Что касается издания книг на русском, у Фолио примерно 30% ассортимента всегда было на этом языке. В первую очередь украинских авторов, которые пишут на русском языке. Такой подход не изменялся до начала полномасштабного вторжения. После 2022 г. (на момент вторжения России), возможно, было несколько тиражей доработано, которые были в разбитых типографиях. Среди них — и в собственной.

*Подробнее об украинизации отечественного книжного рынка, "дерусификации" книг из РФ и ценах на печатную литературу в Украине — читайте в ближайшее время на "Телеграфе" в интервью Александра Красовицкого.

Как сообщалось, в конце мая этого года российские оккупанты атаковали ракетами Харьков и район. В результате обстрелов погибли мирные люди, многие граждане были ранены. Массированная атака россиян пришлась на мирные объекты. В частности, оккупанты разбомбили типографию книжного издательства "Виват" (партнеры Фолио). Там начался сильный пожар, тысячи книг сгорели.

Также "Телеграф" писал, что в августе 2019-го кум Путина Виктор Медведчук подал иск в суд. Он требовал запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани от издательства Vivat.

В 2020-м Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" и Vivat удалить из произведения информацию о главе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчук и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав политика.

Однако апелляционный суд в 2021-м отменил решение первой инстанции Дарницкого районного суда Киева, разрешив распространять книгу о Стусе.