В Киеве двое любителей "русского мира" избили жену военного за украинский язык (видео)

Девушка написала заявление в полицию и СБУ

В Киеве двое любителей "русского мира" напали на девушку за ее отказ говорить по-русски. Мужчины избили ее, оскорбляли и отобрали телефон, которой ей удалось вернуть только чудом.

Об этом жертва двух агрессивных "ждунов" рассказала в instagram. Девушка — волонтер и жена военного, 2 июня возвращалась с прощания с парамедикиней "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух на Майдане. Судя по видео, нападающие, вероятно, были нетрезвы, они выглядят неряшливо и неприятно.

"При выходе из подземного перехода двое мужчин начали обращаться ко мне в фамильярном и вульгарном тоне. На это я ровно сказала, что не понимаю русский, обогнав их. Мужчина в полосатом начал насмехаться и сказал, что через месяц я все буду "понимать", ибо приедут узкие и "вы*бут меня и таких, как я. И еще куча подобной грязи в отношении украинцев, языка и меня лично. Я включила камеру. Далее то, что на видео", — пишет она.

Более агрессивным был старший мужчина в полосатой футболке, он вікрикивал: "я вас таких пи**ил, кто говорил по-укрАински здесь". Однако угрозами и оскорблениями дело не закончилось.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Волонтер была вынуждена прекратить запись, потому что мужчина в полосатом плюнул ей в лицо. Он также вырвал из рук девушки телефон, угрожая разбить его. Спутник этого человека начал толкать и избивать ее.

"Походило на то, что они собираются уйти с моим девайсом. Я требовала отдать телефон. Мне удалось несколько раз проехаться по морде полосатого. Он потерял равновесие и упал. В этом движе я получила от кого-то из них удары по ногам (гематома, ссадина). Зато, удалось вырвать свой телефон. В моменте, когда я поднималась, друг полосатого с размаху дал мне ладонью плюху. По очкам и носу (немного болит, хрящ целый, болит голова, глаза цели, стекло не разбилось)", — описывает девушка ужасную ситуацию.

Она отошла на безопасное расстояние, а мужчина в полосатой футболке начал делать непристойные жесты и угрожать. После этого "ждуны" быстро ушли. Девушка отмечает, что никто из прохожих, или ехавших мимо на авто, не пришел ей на помощь.

"Я была в длинном платье, с тяжелым рюкзаком и с маленькой розочкой в одной руке и телефоном в другой, так как ждала звонка мужа после его возвращения с позиций. Люди, проходившие мимо и проезжавшие машинами никак не отреагировали. Прошу помочь мне найти этих существ", — пишет девушка, добавляя, что подала заявление в полицию и СБУ.

Украинцы возмущены поведением этих людей. В комментариях они поддерживают волонтера и обращаются к СБУ, чтобы те разобрались с этим вопиющим инцидентом.

"Совершенно неудивительно, что именно такие личности мечтают о русском мире. Хотят жить среди таких же дегенератов", "Почему эта мерзость вообще по Киеву может ходить? Не понимаю, почему оно так свободно себя чувствует в чужом доме?", "Пока одни защищают, другие, как такая быдлота нападает на женщин!", "Здесь надо депортировать на болота или посадить так на годиков 15", — пишут комментаторы.

Как рассказывал "Телеграф", в Праге задержали агрессивных россиян, совершивших нападение на украинских волонтеров в субботу, 1 июня. Иностранцы, как их называют чешские полицейские, были задержаны в аэропорту Вацлава Гавела.