Проверьте себя: семь слов, которых не существует в украинском языке, но их говорят каждый день

Никаких "ти правий" и "ясно"

В украинском языке существует много слов, имеющих схожее звучание, но совершенно противоположное значение. Однако есть слова, которые почти каждый день украинцы употребляют, а на самом деле их нет в нашем языке.

"Телеграф" расскажет вам о самых распространенных словосочетаниях, которые чаще всего употребляются с ошибками.

Какие слова следует выбросить из произношения:

Знаходиться – перебуває. Если речь идет о местонахождении, то следует употреблять не "знаходиться", а перебуває чи розташований. К примеру, будинок розташований за іншою адресою.

Если речь идет о местонахождении, то следует употреблять не "знаходиться", а К примеру, будинок розташований за іншою адресою. Даний – цей . . Слово "даний" часто употребляется в значении этот или тот, но это неправильно. Ведь это выражение калька русской лексемы "данный", что означает конкретное или избранное. Поэтому на украинском языке говорим "цей ", когда указываем на что-нибудь или кого-то.

. . Слово "даний" часто употребляется в значении этот или тот, но это неправильно. Ведь это выражение калька русской лексемы "данный", что означает конкретное или избранное. Поэтому на украинском языке говорим ", когда указываем на что-нибудь или кого-то. Ти правий – ти маєш рацію. Когда с мнением собеседника соглашаются и хотят сказать что-то вроде "ты прав", ошибочно употребляют "ти правий". Однако на украинском следует говорить – ти маєш рацію . Хотя прилагательное право также есть в украинском языке, но его употребляют, например, на обозначение антонима к слову "лівий".

Когда с мнением собеседника соглашаются и хотят сказать что-то вроде "ты прав", ошибочно употребляют "ти правий". Однако на украинском следует говорить – . Хотя прилагательное право также есть в украинском языке, но его употребляют, например, на обозначение антонима к слову "лівий". Ясно – зрозуміло . Если мы хотим сказать, что нами принята и понятна информация, нужно говорить "зрозуміло". Ясно в украинском языке употребляется как наречие к прилагательному ясный. К примеру, ясно сяяло травневе сонце.

. Если мы хотим сказать, что нами принята и понятна информация, нужно говорить Ясно в украинском языке употребляется как наречие к прилагательному ясный. К примеру, ясно сяяло травневе сонце. У більшості випадків – здебільшого . В украинском языке на обозначение положительной тенденции чего-либо следует употреблять слово "здебільшого".

. В украинском языке на обозначение положительной тенденции чего-либо следует употреблять слово Заставляти – змушувати. В украинском языке слово, означающее принуждение к определенному действию – это змушувати. А заставляти можно что-нибудь какими-то предметами. К примеру, мама заставила підвіконня квітами.

В украинском языке слово, означающее принуждение к определенному действию – это А заставляти можно что-нибудь какими-то предметами. К примеру, мама заставила підвіконня квітами. Розстрочка – на виплат. Если говорится о рассрочке какой-либо выплаты, то нужно говорить на виплат. Розстрочки в украинском языке нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно на украинском образовывать отчество от имени "Григорий".