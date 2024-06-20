Проверьте себя: семь слов, которых не существует в украинском языке, но их говорят каждый день
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Никаких "ти правий" и "ясно"
В украинском языке существует много слов, имеющих схожее звучание, но совершенно противоположное значение. Однако есть слова, которые почти каждый день украинцы употребляют, а на самом деле их нет в нашем языке.
"Телеграф" расскажет вам о самых распространенных словосочетаниях, которые чаще всего употребляются с ошибками.
Какие слова следует выбросить из произношения:
- Знаходиться – перебуває. Если речь идет о местонахождении, то следует употреблять не "знаходиться", а перебуває чи розташований. К примеру, будинок розташований за іншою адресою.
- Даний – цей. . Слово "даний" часто употребляется в значении этот или тот, но это неправильно. Ведь это выражение калька русской лексемы "данный", что означает конкретное или избранное. Поэтому на украинском языке говорим "цей", когда указываем на что-нибудь или кого-то.
- Ти правий – ти маєш рацію. Когда с мнением собеседника соглашаются и хотят сказать что-то вроде "ты прав", ошибочно употребляют "ти правий". Однако на украинском следует говорить – ти маєш рацію. Хотя прилагательное право также есть в украинском языке, но его употребляют, например, на обозначение антонима к слову "лівий".
- Ясно – зрозуміло. Если мы хотим сказать, что нами принята и понятна информация, нужно говорить "зрозуміло". Ясно в украинском языке употребляется как наречие к прилагательному ясный. К примеру, ясно сяяло травневе сонце.
- У більшості випадків – здебільшого. В украинском языке на обозначение положительной тенденции чего-либо следует употреблять слово "здебільшого".
- Заставляти – змушувати. В украинском языке слово, означающее принуждение к определенному действию – это змушувати. А заставляти можно что-нибудь какими-то предметами. К примеру, мама заставила підвіконня квітами.
- Розстрочка – на виплат. Если говорится о рассрочке какой-либо выплаты, то нужно говорить на виплат. Розстрочки в украинском языке нет.
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