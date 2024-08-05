"Ганна" или "Анна" - как правильно по-украински? Языковед поставил точку в вопросе

Многим покажется этот ответ неожиданным

Одним из популярных женских имен в Украине является Анна. Однако многие не знают, как правильно писать его в украинском языке, постоянно путая между "Ганной" и "Анной".

Языковед и известный учитель Александр Авраменко объяснил, какой из этих вариантов будет верным. Он подчеркнул, что и так и так говорить и писать правильно и выбор имени в украинском остается за родителями.

"Анна и Ганна — два фонетических варианта одного и того же имени. В русском и болгарском языке распространен вариант Анна, а в украинском, польском и белорусском — Ганна. В чешском — Гана, но с одной буквой "н". Родители имеют право выбирать тот вариант, который им нравится", — пояснил Авраменко.

Также он рассказал о других именах, которые в документах сейчас записывают не так, как многие привыкли: не "Христина", а "Крістіна", не "Микита", а "Нікіта", не "Олена", а "Альона".

"Дорогие родители, это ваше право, но более распространено в нашей стране и, как по мне, правильный вариант, когда имя записывают согласно украинской правописной традиции, а в жизни называют той формой, которая больше нравится", — резюмировал языковед.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно будет звучать отчество от имени Виталий в украинском языке. Многие делают в нем ошибки.