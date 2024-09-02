Возьмите на заметку: как сказать на украинском "куй железо, пока горячо"

Узнайте, как заменить популярную поговорку

Речь украинцев все еще перенасыщена русскими изречениями. А все потому, что не знают красивых украинских соответствий. К примеру, речь идет о поговорке русского происхождения "Куй железо, пока горячо".

Известный языковед Александр Авраменко рассказал, как можно заменить выражение "Куй железо, пока горячо" на украинском языке.

Как сказать на украинском "куй железо, пока горячо"

Выражение "куй железо, пока горячо" обычно используют, когда говорят о том, что следует делать что-то вовремя. Так могут говорить, когда человеку советуют не упускать ценный шанс. Или же сделать акцент на каком-то действии, которое нужно совершить прямо сейчас.

Александр Авраменко предложил сразу несколько изречений, которыми можно заменить российскую поговорку "куй железо, пока горячо".

Хапай, Петре, поки тепле.

Лови рибку, поки ловиться.

Весна раз красна.

П’ятниця вдруге не трапиться.

Коваль клепле, доки тепле.

Любой из этих вариантов считается корректным, поэтому прекратите "ковать железо", а говорите на украинском языке правильно.

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