Українською, по-українськи чи по-українському? Языковед рассказал, как правильно
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Специалист ответил на один из самых распространенных вопросов
Как правильно говорить "по-українськи", "українською" или "по-українському". Это один из самых частых вопросов, который возникает у тех, кто изучает украинский язык.
Известный преподаватель и языковед Александр Авраменко дал ответ. О том, как следует правильно говорить, он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".
"Один из самых распространенных вопросов, который вы задаете, — правильно ли сказать: говорити по-українськи? Отвечаю: да, правильно, но это редко используемый вариант.", – отметил он.
Но он отметил, что лучше сказать: "говорити по-українському". Но и эта форма не идеальна. Наиболее органичный и распространенный вариант — "говорити українською".
"Советую отдавать предпочтение именно этому варианту (говорить на украинском), он самый органичный, естественный. И ни в коем случае не говорите — на українській мові", — добавил Авраменко.
Он отметил, что все три варианта верны.
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