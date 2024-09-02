Українською, по-українськи чи по-українському? Языковед рассказал, как правильно

Специалист ответил на один из самых распространенных вопросов

Как правильно говорить "по-українськи", "українською" или "по-українському". Это один из самых частых вопросов, который возникает у тех, кто изучает украинский язык.

Известный преподаватель и языковед Александр Авраменко дал ответ. О том, как следует правильно говорить, он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".

"Один из самых распространенных вопросов, который вы задаете, — правильно ли сказать: говорити по-українськи? Отвечаю: да, правильно, но это редко используемый вариант.", – отметил он.

Но он отметил, что лучше сказать: "говорити по-українському". Но и эта форма не идеальна. Наиболее органичный и распространенный вариант — "говорити українською".

"Советую отдавать предпочтение именно этому варианту (говорить на украинском), он самый органичный, естественный. И ни в коем случае не говорите — на українській мові", — добавил Авраменко.

Он отметил, что все три варианта верны.

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