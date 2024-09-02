Візьміть на замітку: як сказати українською "куй железо, пока гарячо"

Дізнайтеся, як замінити популярну приказку

Мовлення українців є все ще перенасиченим російськими висловами. А все тому, що не знають красивих українських відповідників. Наприклад, йдеться про приказку російського походження "Куй железо, пока горячо".

Відомий мовознавець Олександр Авраменко розповів, як можна замінити вислів "Куй железо, пока горячо" українською мовою.

Як сказати українською "куй железо, пока горячо"

Вислів "куй железо, пока горячо" зазвичай використовують, коли говорять про те, що варто робити щось вчасно. Так можуть казати, коли людині радять не втрачати цінний шанс. Або ж зробити акцент на якійсь дії, котру потрібно здійснити прямо зараз.

Олександр Авраменко запропонував одразу кілька висловів, якими можна замінити російську приказку "куй железо, пока горячо".

Хапай, Петре, поки тепле.

Лови рибку, поки ловиться.

Весна раз красна.

П’ятниця вдруге не трапиться.

Коваль клепле, доки тепле.

Будь-який з цих варіантів вважається коректним, тож припиніть "кувати залізо", а говоріть українською мовою правильно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою звучить слово "ракушка". Існує не один український відповідник, який вам сподобається.