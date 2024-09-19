Эти три слова вы точно не слышали: как на украинском сказать "селфи"

Есть несколько синонимов, которые звучат не менее интересно

Заимствованное слово "селфи", которое давно стало очень популярным, можно заменить другими интересными словами в украинском языке. О некоторых из них вы могли никогда не слышать.

Подробно об этом рассказал украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку с 1+1". Он назвал три синонима, которыми можно заменять "селфи".

"Каких только соответствий не придумывают украинцы к новомодному слову "селфи". И "сEбчик", которое происходит от "фотографую себе", и "сАмчик" – от "сам роблю фото", и "самознИмка" – от "сам знімаю". И многие другие варианты", — сказал Авраменко.

При этом он добавил, что со временем станет понятно, приживутся ли в обществе эти интересные заменители популярного слова.

"Пусть как, но время покажет, какой вариант приживется в литературном языке. Но хочу еще добавить следующее: селфи — это фотография, которую мы делаем сами большим планом. Да-да, большим, а не крупным. Крупным бывает только зерно, семена, гранулы", — подытожил учитель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно сказать на украинском "двойной или двойное эспрессо".