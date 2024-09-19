Ці три слова ви точно не чули: як українською сказати "селфі"

Є кілька синонімів, які звучать не менш цікаво

Запозичене слово "селфі", яке давно стало дуже популярним, можна замінити на інші цікаві слова в українській мові. Деякі з них ви могли ніколи не чути.

Докладно про це розповів український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1". Він назвав три синоніми, якими можна замінювати "селфі".

"Яких тільки відповідностей не вигадують українці до новомодного слова "селфі". І "сЕбчик", яке походить від "фотографую собі", і "сАмчик" – від "сам роблю фото", і "самознИмка" – від "сам знімаю". І багато інших варіантів", — сказав Авраменко.

При цьому він додав, що згодом стане зрозумілим, чи приживуться в суспільстві ці цікаві замінники популярного слова.

"Нехай як, але час покаже, який варіант приживеться в літературній мові. Але хочу ще додати наступне: селфі — це фотографія, яку ми робимо самі великим планом. Так-так, великим, а не крупним. Крупним" буває тільки зерно, насіння, гранули", — підсумував вчитель.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати українською "подвійний або подвійне еспресо".