Просто и красиво: чем заменить русское слово "достопримечательность"

Есть немало вариантов, как заменить это слово

В условиях войны России против Украины отказ от русского языка означает поддержку своей родины в культурном аспекте. Это сознательный выбор, которым человек выбирает родной язык, а не навязанный снаружи. Поэтому важно избавляться от слов русского происхождения.

Очень часто, когда человек описывает определенный объект, который стоит внимания, употребляет слово "достопримечательность". Оно означает определенное наследие архитектуры или другой предмет, имеющий культурную или историческую ценность. Такие места становятся целью для посещения туристов. В то же время возникает вопрос, каким словом заменить его, чтобы не потерялось значение.

В русско-украинском словаре можно увидеть сразу несколько интересных вариантов, как заменить слово "достопримечательность". Запомнив их, вы сможете избавиться от суржика и слов русского происхождения.

пам'ятка, визначна або славна пам'ятка;

визначне, пам'ятне або показне місце;

знакомитість;

принада міста.

На Западе Украины можно услышать такое слово, как "дивогляд".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заменить слово "благополучие", которое является русской калькой. Вы будете впечатлены красотой украинских соответствий, которые легко запоминаются.