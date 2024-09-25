Просто і красиво: чим замінити російське слово "достопримечательность"

Є чимало варіантів, як замінити це слово

В умовах війни Росії проти України відмова від російської мови означає підтримку своєї батьківщини у культурному аспекті. Це свідомий вибір, яким людина обирає рідну мову, а не нав'язану зовні. Тому важливо позбуватися слів російського походження.

Дуже часто, коли людина описує певний об'єкт, який вартий уваги, вживає слово "достопримечательность". Воно означає певну пам'ятку архітектури чи інший предмет, який має культурну або історичну цінність. Такі місця стають метою для відвідин у туристів. Водночас з'являється питання, яким словом замінити його, щоб не втратилось значення.

В українсько-російському словнику можна побачити одразу кілька цікавих варіантів, як замінити слово "достопримечательность". Запам'ятавши їх, ви зможете позбутися суржику та слів російського походження.

пам'ятка, визначна або славна пам'ятка;

визначне, пам'ятне або показне місце;

знакомитість;

принада міста.

На Заході України також можна почути таке слово, як "дивогляд".

Раніше "Телеграф" розповідав, як замінити слово "благополуччя", яке є російською калькою. Ви будете вражені красою українських відповідників, які легко запам'ятовуються.