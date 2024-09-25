"Кружку" оставьте россиянам: как правильно на украинском назвать посуду для напитков

Мало кто знает, что "кружка" — это суржик

Украинский язык имеет множество синонимов, диалектизмов и региональных особенностей, которые делают его неповторимым. Часто возникают дискуссии по поводу правильности употребления тех или иных слов. Например, многие спорят, как правильно называть сосуд для напитков — кружка или чашка? Мало кто знает, но это суржик.

Известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал о правильном употреблении слов на обозначение посуды для напитков. По его словам, слово "кружка" является суржиком, и его следует избегать.

Авраменко предлагает использовать два слова: "чашка" и "філіжанка". Эти термины имеют определенные отличия в употреблении. "Чашка" — универсальная посуда для разных напитков, как холодных, так и горячих. Из нее можно пить молоко, компот, чай или какао.

"Філіжанка" имеет более узкое значение и используется преимущественно для чая или кофе. Интересно, что слово имеет турецкое происхождение и обогатило украинский язык своим звучанием.

Языковед отмечает важность контекста при выборе слова. Если речь идет о кофе или чае, уместно употреблять "філіжанка". Для других напитков лучше использовать слово "чашка".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какими словами можно выразить благодарность в украинском языке. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко.