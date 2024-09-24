Прекратите желать "благополуччя": как в украинском заменить это слово в поздравлениях

Нужно следить за чистотой своей речи

Многие украинцы продолжают использовать русские кальки в повседневной речи, поскольку не знают правильные аналоги того или иного слова. Например, в поздравлениях часто встречается слово "благополуччя", хотя его лучше избегать в своем лексиконе.

На сайте "Мова ДНК нації" говорится о том, что слово "благополуччя" является калькой. А чтобы ваша речь была красивой и чистой, от них нужно избавляться.

Как на украинском сказать "благополучие"?

Многие украинцы часто в своих поздравлениях используют слово "благополуччя", однако это считается ошибкой. В нашем лексиконе такого слова нет, ведь оно сформировалось от российских "благо" и "получать".

В украинском языке следует использовать слово "добробут" в поздравлениях ("добро" и "бути"). Или же можно его заменить словом "достаток" или "гаразд(и)". Например: "Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя та добробуту в кожному дні!" или "Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду".

Ранее "Телеграф" писал, как в украинском языке говорить правильно — "їда" или "їжа"? Многие не знают, чем они отличаются.

Также мы рассказывали о том, как правильно извиняться на украинском языке. Слова "вибачаюсь" лучше не использовать.