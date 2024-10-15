Без "давайте": как правильно на украинском обратиться с просьбой

Очень важно произносить просьбы с вежливостью и уважением

Многие украинцы по-прежнему используют кальки из русского языка, что влияет на чистоту и точность их речи. Это особенно заметно при выражении просьб или призывов, где некорректные конструкции могут затруднять понимание или звучать неправильно.

О том, как правильно и грамотно обращаться к человеку с просьбой или пожеланием, рассказала преподаватель, автор учебных материалов на платформе Є-мова Оксана Гордийчук. Эти правила следует запомнить.

Как правильно на украинском выразить просьбу

По словам преподавателя, в украинском языке при выражении приказа, просьбы или пожелания, используется повелительное наклонение глагола. Но лучше обходиться без слова "давайте", вместо фразы "давайте зробимо це разом" используйте "зробімо це разом" или вместо "давайте обговоримо цю проблему" — "обговорімо цю проблему".

Также преподаватель отметила, что не стоит использовать фразу "пішли додому", вместо нее лучше сказать: "ходімо додому". Стоит также помнить, что вежливость и уважение — основа любых просьб. Не забывайте благодарить человека за помощь и внимание к вашим просьбам или пожеланиям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о времени в украинском языке и как нужно отвечать на вопрос "Котра година?". Он отметил, что многие украинцы, отвечая на этот вопрос, используют конструкцию с предлогом "без" — например, "без двадцяти чотири". Однако так делать неправильно.