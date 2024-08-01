Никаких "без двадцяти чотири": как правильно ответить на вопрос "Который час"

Все будет проще, если запомнить правило

Многие стараются переходить в общении на украинский язык, однако часто допускают ошибки. Мы уже обсуждали, как правильно поблагодарить на украинском, теперь поднимем вопрос, как ответить на вопрос "Который час?" без русизмов.

Об этом рассказывал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко. Он отметил, что много украинцев, отвечая на вопрос "Котра година?", используют конструкцию с предлогом "без" — например, "без двадцяти чотири".

Однако так говорить неправильно. Языковед отмечает, что правильно ответить "третя година сорок хвилин" или "двадцять хвилин до четвертої".

"Избегайте предлога "без". Его используют как обозначение времени в русском языке", – призвал Александр Авраменко.

Он дал такой совет, который поможет не путаться. Если большая минутная стрелка в правой части циферблата, то нужно употреблять предлоги "на" или "по" (10:15 – "п’ятнадцять хвилин на одинадцяту" або "п’ятнадцять хвилин по десятій").

Если же большая минутная стрелка уже перебежала в левую часть циферблата, то стоит использовать предлоги "за" или "до" (10:45 – "за п’ятнадцять хвилин одинадцята", "за чверть одинадцята", "чверть до одинадцятої").

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно здороваться и прощаться на украинском. Также мы писали, как правильно извиняться на украинском.